10 сентября на Госсовете в Приморском крае Путин сказал, что этот регион за 2017 год потерял 17 тысяч человек. То есть уехало на 17 тысяч больше, чем приехало. И это данные не одного года – народ оттуда уезжает систематически. Причем как раз те люди, у которых есть деньги.

При этом понятно, что даже в терминах Владимира Путина дальневосточная территория обладает очень высокой ценой – военной. Там Тихий океан, Китай, Япония, Соединенные Штаты через Берингов пролив. Дальний Восток надо обязательно удерживать под контролем, держать там население, военных, технику, инфраструктуру, чтобы иметь возможность подтянуть войска, - пишет Дмитрий Орешкин для Апостроф. - Это предмет непритворной заботы Кремля. И все равно эта территория провальная, потому что не хватает денег, чтобы туда вкладывать.

Понятно, что Кремль очень переживает по поводу Китая, резко усиливающего геополитическую влиятельность. Япония в военном отношении не так устрашающа, как Китай, зато у нее много денег. И было бы очень хорошо, если бы она инвестировала в Дальний Восток свои капиталы. Для этого есть одно препятствие: Япония считает, что четыре острова Курильской гряды у нее отняли незаконно. Эти острова были японскими всегда: там жили японские люди, там были японские земли. И это очень болезненно воспринимается в Японии.

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Соответственно, если отдать эти четыре острова, можно будет получать японское финансирование на развитие территорий. Получается понятный конфликт: с одной стороны, советское население, воспитанное в традиции "врагу не отдадим ни пяди", а с другой, интересы регионального развития, причем болезненные, потому что Дальний Восток довольно быстро опускается в черную яму. И как ее спасать?

Происходящее предсказуемо. Рано или поздно Курильские острова придется отдать, потому что денег для развития Дальнего Востока нет и не будет. А они нужны не для развития, а чтобы регион по крайней мере не деградировал.

Крым оттяпали, и народ в восторге, но ведь туда нужно вкладывать – и вкладывают – каждый год примерно 100 млрд рублей, которые изымаются из других статей бюджета, из других регионов. В частности, из того же Дальнего Востока. Когда начали строить Крымский мост, перестали строить мост через реку Лена, что резко сказалось на торможении качества территориальной освоенности Якутии.

Владимир Путин

Пока что Путин смотрит на общественное мнение, посылает сигналы японцам… А японцы уже лет двадцать разминают тему Курильских островов. Каждый японский премьер мечтает вернуть их Японии, но не получается. А у России эти четыре острова как у собаки на сене: люди там живут, как ссыльные. Попасть на эти острова никому не хочется – в основном там военные городки. А в смысле преобладающей идеологической установки – это наша святая нетленная земля. Значит, будете наблюдать, как они деградируют под вашим контролем.

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Становится понятно, что Россия утрачивает контроль над Дальним Востоком. Соответственно, у Путина простой вариант: отрезать кусочек Дальнего Востока – эти четыре проклятых острова, отдать их японцам и получить от Японии очень хорошую компенсацию, которую потратить на освоение того же Дальнего Востока.

То, что Путин посылает эти сигналы, свидетельствует о том, что он не совсем сумасшедший. Но страна реагирует, как сумасшедшая: требует, чтобы он не предавал, не сливал, своей земли не отдавал ни пяди. А только наоборот – завоевывал чужую.

Понятно, что рано или поздно Путин или тот, кто его сменит, будет вынужден отдать Курильские острова. Чем раньше это будет сделано, тем лучше сможет продвинуться континентальная территория Дальнего Востока. Потому что вкладывать нужно не только деньги, но и время.

Вполне может быть, что Москва будет требовать взамен не только инвестиции, но и признания Японией аннексии Крыма. Поскольку для Путина очень важна пропагандистская составляющая, было бы логично, если бы он поступил именно так. Таким образом он напомнил бы общественному мнению, что Крым – наш, потому что эта тема уже не вызывает былых восторгов. Скажет: "Да, мы отдали эти острова потому-то и потому-то. Но сравните, какой Крым замечательный и какие это маленькие японские островки".

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