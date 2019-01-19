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Россия тайно испытала новую ракету: разведка США узнала детали

1.8тЧитать материал на украинском

Россия провела успешное испытание противоспутниковой ракеты, выпущенной из новой системы ПРО "Нудоль".

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным докладом американской разведки. По их данным, испытания прошли 23 декабря 2018 года.

Ракета якобы пролетела 17 минут и почти 3000 км прежде чем успешно упасть в зону поражения.

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Угроза для Украины: ядерные ракеты России попали на спутниковые снимки

ПРО "Нудоль"

ПРО "Нудоль"

Военное обозрение

В США предполагают, что ракеты планируется использовать против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.

"Россия развивает разнообразный набор противоспутниковых возможностей, в том числе ракеты наземного базирования и оружие направленной энергии, и продолжает запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите для расширения противокосмических возможностей", – говорится в обзоре.

Также отмечается, что система PL-19 Nudol, которая будет сосредоточена в основном на противоспутниковых миссиях, была успешно испытана дважды в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты обнаружили серьезный дефект в двигателях РД-191 для российской тяжелой ракеты "Ангара".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Это что за бочка летающая, чувствуется вонь - внутри ее видимо кацапское гавно битком набито.
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Севченко Николай
Севченко Николай
Опять что-то из канализационных труб сделали. А вообще, они хорошую отмазку готовят. Мол те спутники и телескопы, которые Россия потеряла в последние недели, потерялись не просто так, а мол это было удачное испытание ракет. Пипл схавает.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Севченко Николай, не могу с вами согласится... Запуск ракеты был успешен. Уничтожено два самолета.
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Инна Дунайская
Инна Дунайская
Прям как СССР в 80х: более половины россиян сказали, что устали ждать от своего президента каких-либо положительных сдвигов в жизни страны. Об этом заявили 51% опрошенных, говорится в исследовании, опубликованном Левада-центром
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