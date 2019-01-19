Россия тайно испытала новую ракету: разведка США узнала детали

Россия провела успешное испытание противоспутниковой ракеты, выпущенной из новой системы ПРО "Нудоль".

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным докладом американской разведки. По их данным, испытания прошли 23 декабря 2018 года.

Ракета якобы пролетела 17 минут и почти 3000 км прежде чем успешно упасть в зону поражения.

ПРО "Нудоль" Военное обозрение

В США предполагают, что ракеты планируется использовать против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.

"Россия развивает разнообразный набор противоспутниковых возможностей, в том числе ракеты наземного базирования и оружие направленной энергии, и продолжает запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите для расширения противокосмических возможностей", – говорится в обзоре.

Также отмечается, что система PL-19 Nudol, которая будет сосредоточена в основном на противоспутниковых миссиях, была успешно испытана дважды в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты обнаружили серьезный дефект в двигателях РД-191 для российской тяжелой ракеты "Ангара".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.