Россия поднялась на акции в поддержку Навального: начались задержания. Фото и видео

В субботу, 23 января, в России начались митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Первые акции протеста прошли на Дальнем Востоке РФ – Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, где на улицы вышли тысячи человек. Силовики стали задерживать людей на мирных акциях.

На странице Навального, который сейчас находится в СИЗО, в Facebook призвали россиян выходить на улицы.

"Очень важный день сегодня, и он уже в самом разгаре. Тысячи людей на Дальнем Востоке уже вышли в поддержку Алексея Навального. Они требуют отпустить его из СИЗО и прекратить незаконное преследование. Выходите и вы. Это очень важно. Важно, как никогда", – говорится в сообщении.

Отметим, что сторонников Навального начали задерживать по всей России накануне протестов 23 января.

OBOZREVATEL ведет онлайн-хронику событий в России:

СМИ сообщали, что задержанных в Хабаровске избивали в СИЗО. В городе перед акцией задержали координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина.

На акцию в поддержку Навального на Сахалине вышли около 400 человек.

Журналист Юрий Дудь пришел на акцию в поддержку оппозиционера Навального во Владивостоке.

В Якутске люди вышли на протест при температуре -51 градусов. Силовики задерживали людей прямо на улице.

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