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30 декабря • обновлено в 16:51
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Андрей Зубов
Андрей Зубов
Доктор исторических наук Все статьи автора

Россия открыто стала на сторону убийц

2.1т

Польский премьер-министр Тадеуш Моравецкий ответил на обвинения г-на Путина, взявшегося реабилитировать международную деятельность сталинского СССР и, в частности, пакт о разделе Восточной Европы, подписанный 23 августа 1939 г. в Москве. Г-н Путин не воздержался от грубых и хамских слов в адрес давно умершего польского дипломата Липского, бывшего послом Польши в Германии в предвоенные годы. Таких слов никогда нельзя позволять себе в отношении умерших людей, как бы ни оценивать их деяния. "Мертвые сраму не имут". Их деяния мы можем судить, а их душу судит не Путин, а Бог, и только Он.

В отличие от г-на Путина, слова Польского премьер-министра взвешены и достойны. Они полны горечи и сочувствия Русскому народу, которому нынешние самозваные правители страны навязывают неосталинизм и новую тиранию. В то время, когда г-н Путин оправдывает сталинизм и Сталина лично, российские суды налагают разорительные штрафы на Мемориал, собирающий сведения и хранящий память о жертвах коммунистического тоталитаризма, осуждают по лживым и неподобающим обвинениям Юрия Дмитриева и иных людей, раскрывающих кровавые тайны большевизма.

Новости
С трубой в России не сложилось

То, что ныне называется Российским государством, стало открыто на сторону убийц и международных преступников, дела которых, кстати, осуждены Европой в резолюции её парламента от 18 сентября 2019 г.

Как русский гражданин и историк, я благодарю польского премьер-министра за его справедливые слова исторической правды и осуждаю г-на Путина за слова очевидной исторической лжи, которые он, самовольно взяв на себя должность главы государства, произносит как бы от имени российского народа, марая этой ложью всех нас.

Вот официальный русский текст заявления премьер-министра Тадеуша Моравецкого.

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Андрей Зубов Андрей Зубов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
СССР Новости России
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Крым Андрей
Крым Андрей
А почему бы полякам не создать организацию, расследующую кровавые преступления кровавого польского государства? Типа там геноцид евреев, украинцев, русских? Собирали бы данные, публиковали. Ну как-то так. Не желаете? Перед х.хлами вон покаяться? Нет? А чего? На коленках там поползать, денюжку выплатить жертвам.
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Таких слов никогда нельзя позволять себе в отношении умeрших людей, как бы ни оценивать их деяния" - да ну? То есть, про мёртвoго Гитлepa либо хорошо, либо ничего? И почему тогда сам пан польский премьер-министр почём зря кроет не менее мёртвых Стaлина и Молотова? :)
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Был пакт 1934 между Польшей и Германией? Был. Путин тогда был? Нет. Остальное лишь попытка поленьев, опрометчивого считающих себя хитрыми, заболтать и перекрутить дело так, чтобы выйти сухими из воды. Вот и всё! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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