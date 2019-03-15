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Россия испугалась НАТО у своих границ: Совбез РФ подсчитал войска противника

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НАТО перебрасывает войска к границе с Российской Федерацией.

Об этом заявил председатель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, пишет РИА Новости. По его словам, за два года численность контингента НАТО быстрого реагирования в рамках реализации ряда концепций увеличилась с 25 до 40 тысяч человек.

Как утверждает Попов, на территории Прибалтики развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава, численность каждой — до тысячи военнослужащих. Кроме этого реализуется инициатива США "3 по 30", предусматривающая готовность к применению в течение 30 суток 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей блока.

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Заместитель главы Совета безопасности РФ отметил, что в настоящее время реанимируется система трансатлантических перебросок войск усиления из Канады и США в Европу для развертывания крупных группировок войск на границе с РФ, существовавшая в годы холодной войны.

"Для эффективного руководства группировками войск на восточном фланге НАТО формируется штаб многонациональной дивизии "Север" на базе управления Датской мотопехотной дивизии. Судя по сообщениям СМИ, 8 марта текущего года ее оперативная группа была развернута в населенном пункте Адажи в Латвии", - пишет СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США выдвинули России жесткий ультиматум. В Америке заявили, что они могут свернуть программу создания ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако если Россия также начнет соблюдать соглашение.

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Место
Россия
Тег
НАТО
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