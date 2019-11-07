Российские наемники в Ливии: в РФ устроили истерику и обвинили США

В России отрицают, что в Ливию прибыли сотни российских наемников.

Об этом "РИА Новости" рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию", – сообщил дипломат.

Рябков обвинил американские СМИ, которые распространяют "разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления" о России. При этом он отметил, что в Москве "к этому уже привыкли" и относятся спокойно.

При этом он полагает, что такие "периодические вбросы подобного рода" о России негативно влияют на настроение американцев в своей стране.

"Общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся", – считает Рябков.

Российские наемники Илюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, New York Times писало, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников из "ЧВК Вагнера", среди которых есть и хорошо обученные снайперы. Помимо этого в стране засекли ракеты и авиацию России.

Также в Ливии врачи забили тревогу из-за ранений пулями, которые мгновенно убивают и не выходят из тела, что характерно для оружия российских снайперов.

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