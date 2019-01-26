В Венесуэлу прибыли дополнительные бойцы частной военной компании (ЧВК) "группы Вагнера" в составе 400 человек

Это – уже вторая группа. Впервые российские наёмники приехали в Венесуэлу в мае 2018 года, накануне т.н. "президентских выборов", которые Мадуро, точно так же, как и Путин в Росссии, полностью сфальсифицировал (и которые не признаны большинством государств мира).

И после этого я вам скажу, сформулирую давно известную идею, которую вы теперь можете считать доказанным фактом. Нет никакой ЧВК "Вагнера", нет никаких "бойцов" этой ЧВК и никаких "российских наёмников", связанных с Евгением Пригожиным – ни в Украине, ни в Сирии, ни в ЦАР, ни в Венесуэле, нигде.

Вы спросите: как так???!

Евгений Пригожин просто "фронтит" за ГРУ, СВР, ФСБ и Минобороны в тех "мокрых" делах, где ГРУ, СВР, ФСБ и Минобороны просто не хотят светиться. Вернее, не где они не хотят светиться, а где Путин не хочет их светить, при выполнении совершенно незаконных и преступных операций в разных частях мира. Провал в Солсбери без упоминания имени Пригожина, в качестве исключения, только подтверждает правило.

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ГРУ, СВР, ФСБ и Минобороны задумывались, в постсоветской России, как легитимные силовые государственные органы, наравне с ЦРУ, ФБР, внешней военной разведкой и Пентагоном. Но в путинской России они были превращены в нелегитимные преступные органы путинской ОПГ, не имеющие ничего общего с государством – ведь путинская ОПГ демонтировала само государство и совершает чудовищные преступления от имени этого демонтированного государства, прячась за маской легитимной власти.

Но, как считает международный террорист и военный, государственный и должностной преступник Путин, "лишняя маскировка не помешает". Вот он и выставляет Пригожина в качестве некоего "фронтмена" для мокрых спецопераций, причём "мастера на все руки": то помочь совершить захвать Крыма и востока Украины, то фабрику троллей создать и вмешаться в американские выборы, то попытаться совершить переворот в Черногории, то наводнить российские соцсети тучами саранчи-троллей, то послать боевиков в Сирию, ЦАР (и убить там Джемаля, Расторгуева и Радченко), Венесуэлу, и много ещё куда. Евгений Пригожин, мастер на все руки! Да нет же, это просто "фронтмен".

Преступный фронтмен преступных путинских ГРУ, СВР, ФСБ и Минобороны.

Вы всё это узнаете более точно, когда Владимир Путин, Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин будут сидеть на скамье подсудимых. Или не будут – неизвестно, дадут ли им дойти до скамьи подсудимых тысячи других людей, которые в будущих судах это всё точно расскажут.

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