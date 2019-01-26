|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Российские наемники прикрывают преступника Путина по всему миру

1.6т

В Венесуэлу прибыли дополнительные бойцы частной военной компании (ЧВК) "группы Вагнера" в составе 400 человек

Это – уже вторая группа. Впервые российские наёмники приехали в Венесуэлу в мае 2018 года, накануне т.н. "президентских выборов", которые Мадуро, точно так же, как и Путин в Росссии, полностью сфальсифицировал (и которые не признаны большинством государств мира).

И после этого я вам скажу, сформулирую давно известную идею, которую вы теперь можете считать доказанным фактом. Нет никакой ЧВК "Вагнера", нет никаких "бойцов" этой ЧВК и никаких "российских наёмников", связанных с Евгением Пригожиным – ни в Украине, ни в Сирии, ни в ЦАР, ни в Венесуэле, нигде.

Вы спросите: как так???!

Российские наемники прикрывают преступника Путина по всему миру

Евгений Пригожин просто "фронтит" за ГРУ, СВР, ФСБ и Минобороны в тех "мокрых" делах, где ГРУ, СВР, ФСБ и Минобороны просто не хотят светиться. Вернее, не где они не хотят светиться, а где Путин не хочет их светить, при выполнении совершенно незаконных и преступных операций в разных частях мира. Провал в Солсбери без упоминания имени Пригожина, в качестве исключения, только подтверждает правило.

Новости
Россия только что официально объявила альянс с живым трупом

ГРУ, СВР, ФСБ и Минобороны задумывались, в постсоветской России, как легитимные силовые государственные органы, наравне с ЦРУ, ФБР, внешней военной разведкой и Пентагоном. Но в путинской России они были превращены в нелегитимные преступные органы путинской ОПГ, не имеющие ничего общего с государством – ведь путинская ОПГ демонтировала само государство и совершает чудовищные преступления от имени этого демонтированного государства, прячась за маской легитимной власти.

Но, как считает международный террорист и военный, государственный и должностной преступник Путин, "лишняя маскировка не помешает". Вот он и выставляет Пригожина в качестве некоего "фронтмена" для мокрых спецопераций, причём "мастера на все руки": то помочь совершить захвать Крыма и востока Украины, то фабрику троллей создать и вмешаться в американские выборы, то попытаться совершить переворот в Черногории, то наводнить российские соцсети тучами саранчи-троллей, то послать боевиков в Сирию, ЦАР (и убить там Джемаля, Расторгуева и Радченко), Венесуэлу, и много ещё куда. Евгений Пригожин, мастер на все руки! Да нет же, это просто "фронтмен".

Новости
Долбанутым нет покоя: Кремль надумал кредитировать Кубу

Преступный фронтмен преступных путинских ГРУ, СВР, ФСБ и Минобороны.

Вы всё это узнаете более точно, когда Владимир Путин, Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин будут сидеть на скамье подсудимых. Или не будут – неизвестно, дадут ли им дойти до скамьи подсудимых тысячи других людей, которые в будущих судах это всё точно расскажут.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииЧВК Вагнер
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги