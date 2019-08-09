Российская журналистка разгромила пропагандистов за озабоченность Украиной

Российская журналистка Елена Рыковцева высмеяла российских пропагандистов, которые в своих эфирах постоянно обсуждают Украину.

О курьезе она рассказала на своей странице в Facebook. Журналистка подчеркнула, что при этом пропагандисты каждый раз выдумывают оправдания.

"Хохот. Каждое утро ведущие "экспертного эфира" России-24 пытаются оправдаться, почему у них опять Украина. У меня уже коллекция этих оправдалок", – написала она.

Елена Рыковцева ФБ Рыковцевой

Сегодня, по словам Рыковцевой, очередной маразм выдал Александр Кареевский.

"Тема Украины не уходит из наших обсуждений. Это казалось бы странно. Казалось бы, все уже обсудили. Но оттуда постоянно приходят новости. Вот турецкий вояж Зеленского например. Поэтому опять есть что обсудить", – процитировала она его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "кремлевские СМИ попались на очередной лжи и пропаганде.

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