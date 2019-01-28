27 января из Третьяковской галерее неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Крым. Ай-Петри". Якобы, злоумышленник просто скопировал сюжет старого совкового фильма "Старики разбойники" и унес ее просто на глазах публики и сотрудников музея, прикинувшись техническим работником Третьяковки.

В этом происшествии прекрасно все. Картина украинского художника, родившегося в Мариуполе и на которой изображен украинский Крым с его самой высокой горой находилась в РФ, откуда и была похищена. Собственно говоря, в российских музеях находится масса экспонатов, которые должны находиться в Украине, в частности – результаты многочисленных археологических раскопок.

Но это – родовой признак Московии. Куда бы она не влезла – она грабит. Достаточно вспомнить эпопею с Дрезденской галереей, которая была внесена под "ноль", якобы, на реставрацию, а на самом деле – оказалась частично растащенной партийными и военными бонзами. Да что там, они даже сбитый малазийский самолет разграбили и поснимали с трупов вещи, чтобы привезти домой. Так что это там – в порядке вещей.

Эта "национальная" особенность жителей Московии распространена от простого дяди Васи, который стырит и пропьет все, что плохо лежит, до самого царя Владимира Красна Лысинка. Не чужды этой особенности и сотрудники различных министерств и ведомств, в том числе, и ФСБ. Как известно, эта контора – прямая наследница КГБ, а та – стала детищем НКВД, порожденная ЧК, которой руководил товарищ Дзержинский. Говорят, он так сформулировал кредо чекиста: "Чекист должен иметь горячий кофе и холодную водку", что и воплощают нынешние наследники Феликса Эдмундовича.

Так, тихоокеанский морской военный суд начал рассматривать дело о хищении следователем ФСБ Константином Костенко двенадцати килограммов золота, на общую сумм 22 млн. рублей. Это золото было в виде самородков и хранилось в его служебном сейфе, в качестве вещественных доказательств по нескольким уголовным делам. Как стало известно прессе, Костенко украл и продал золото, а на эти деньги накупил кучу ништяков в виде движимого и недвижимого имущества, предусмотрительно оформленного на других лиц.

Новости Для России это будет катастрофа

Причем, будучи следователем и понимая, как работают правоохранительные органы, он не просто похитил золото, но заменил его другим, менее ценным материалом, чтобы проверки не могли обнаружить хищения. Но все вскрылось потому, что Костенко уж слишком доверился тому, что пишут российские СМИ и поверил в то, что материал якутского скульптора, на самом деле – очень ценная вещь, чуть ли не в одну цену с золотом, и последние самородки он заменил идентичными по форме кусками того материала.

Неизвестно, как бы все было дальше, но запах из сейфа заставил проверить его содержимое и выяснилось, что вместо вещдоков в виде слитков золота, сейф был забит совершенно другим – неожиданным материалом. По этому факту было возбуждено уголовное дело и следователь вполне может понести наказание за попытку отравить коллег запахами и испарениями из сейфа. Так что электронные лампы, выкрученные экипажем из недр авианосца "Кузя"и проданные на барахолке – просто рутина жизни. Иногда складывается впечатление, что ни там все закончили институт имени Воровского на факультете карманной тяги. Другого пояснения просто этому феномену, трудно придумать.

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