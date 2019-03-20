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Ремонту не подлежит: стало известно о новом космическом фиаско России

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Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" для МКС после завершения ремонта потеряет ключевую функцию, благодаря которой он мог бы стать основой Российской национальной орбитальной станции.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Уточняется, что принято решение заменить в нем топливные баки.

"Однако, новые не рассчитаны на многократное использование, они одноразовые. Таким образом, замена позволит модулю после выведения на низкую орбиту ракетой "Протон" собственным ходом добраться и пристыковаться к МКС, но баки нельзя будет дозаправлять топливом", – отметил источник.

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Ремонту не подлежит: стало известно о новом космическом фиаско России

Life.ru

Указано, что МЛМ нельзя будет в случае завершения эксплуатации станции в 2024 году отделить. Применение первоначальных многоразовых баков позволяло использовать его в данном качестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в конструкции российского разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb, нашлась трещина.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапы-пидары и здесь обосрались, гы-гы-гы! Уебаны идите отмывайте свои засраные кацапские лосины, уроды балалаечные.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А где фиаско?Обозреватель ты бы глазучий рассказал нам про космические успехи Окраины России.
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