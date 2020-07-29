Рейтинг доверия россиян к Путину рекордно обвалился: результаты соцопроса

Рейтинг доверия россиян к Путину упал до 23%. РБК

Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за три года снизился с 59% до 23% – наименьшего показателя за это время.

Об этом свидетельствуют данные социсследования российского "Левада-центра". Одобряют деятельность Путина на посту президента 60% россиян, 33% – не одобряют.

Наибольшую поддержку сограждан российский президент получил в 2015 году после аннексии Крыма – 87%.

Судя по данным социологам, с ноября 2017 года рейтинг доверия Путину постоянно снижался, лишь иногда повышаясь на один-два пункта.

Опрос проводили по телефону 24-25 июля, в нем приняли участие 1617 человек в возрасте от 18 лет.

Рейтинг доверия российским политикам (Сайт "Левада-центра")

Динамика рейтинга доверия Владимиру Путину по годам (Сайт "Левада-центра")

Как писал OBOZREVATEL, рейтинг президента России Владимира Путина в мае 2020 года среди граждан РФ снизился до рекордных 25%.Об этом свидетельствуют результаты открытого опроса "Левада-центра", проведенного 22-24 мая.