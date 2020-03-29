Разницы между Воронежем и Киевом для россиян не существует - Портников

Для политического руководства России нет никакой разницы между украинскими и российскими городами, поэтому оно не собирается "дарить" Украину своему врагу.

Об в интервью OBOZREVATEL сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, условно говоря, Киев, Донецк, Полтаву и Сумы в Кремле считают своими так же, как и Тамбов, Брянск или Воронеж.

"Россия не Украину не собирается отпускать. Это абсолютно неправильная трактовка ситуации, которая возможна только с нашей точки зрения. Россия не собирается дарить врагу Киев, Харьков, Донецк, Полтаву и Сумы так же, как не собирается дарить ему Тамбов, Брянск и Воронеж. Никакой разницы для российского политического деятеля между Воронежем и Киевом не существует", – заверил он.

Украина и Россия

По словам Портникова, для главы РФ Владимира Путина и российского руководства Украина и Беларусь – это просто политическая ошибка и попытки назвать какими-то непонятными словами русские земли на западе России.

"Путин сам сказал об этом в интервью, назвав украинцев выдумкой австрийского генерального штаба. Он в этом уверен, и я не думаю, что это убеждение он собирается покидать. Недавно российский коллега сказал мне достаточно умные слова. Мол, если бы российские руководители могли хотя бы допустить существование украинского государства, возможно, они бы получили контроль над ним гораздо быстрее, чем сейчас, когда они даже не пытаются сделать вид, что готовы согласиться с таким существованием. Это касается и белорусов", – подчеркнул журналист.

Полный текст интервью с Виталием Портниковым на сайте OBOZREVATEL читайте в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, Украина через ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19.

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