ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Расслабить и добить": Муждабаев озвучил новый план Путина по Украине

2.8тЧитать материал на украинском

Сделка по Донбассу, озвученная кумом российского президента Владимира Путина Виктором Медведчуком фавориту президентской гонки Владимиру Зеленскому, это настоящая работорговля и Средневековье.

Никому в Украине нельзя соглашаться ни какие политические торги и компромиссы с Россией, ведь единственное, чего бы хотелось ее руководству – это расслабить и добить слабого противника, написал в блоге на OBOZREVATEL журналист Айдер Муждабаев.

Донбасс

Донбасс

"Медведчук предлагает торг людьми за какие-то государственные уступки. Это абсолютное Средневековье и работорговля. Такие вещи в приличном обществе даже не произносятся. Наших моряков нужно освобождать без всяких условий. Поймите, для Путина нет слова компромисс. Его цель – это слабый противник, которого надо просто добивать", – уверен журналист.

Новости
Путин принимает болезненное для себя решение

По его словам, предложением вернуть Украине Донбасс на условиях России, Кремль хочет набросить петлю на шею кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

"Ситуация с Путиным простая – если ты уступаешь ему один раз, то дальше из этого капкана уже не вырвешься. Нельзя принимать никаких политических условий. Россияне хватают украинцев, а потом торгуют ими в обмен на территории. Предложение Путина – это капкан, как только залезешь одной ногой, все, назад уже никогда не выйдешь", – подчеркнул Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин хочет раздать паспорта жителям "Л/ДНР".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинВиктор МедведчукАйдер МуждабаевВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
РоссияНовости РоссииНовости Донбасса
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
6
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Это что, Путин вонючке Муджабаеву за банкой пива рассказывал? Мания величия у журнашлюшки! :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
АйДырка Муждабэ истерит от осознания того,что скоро может потерять теплое место порохолиза - разжигателя)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Юг Руси
Юг Руси
"Новый план" ??? Какой по счёту??? Путин-то хоть знает, про "свои" планы? 🤣🤣🤣
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения