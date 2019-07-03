ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Рассекречена причина смертельного ЧП на подлодке Путина

Читать материал на украинском

Наиболее вероятная версия ЧП на российской атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море, при котором погибли 14 моряков, – внезапный пожар.

Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на анонимные данные экспертов и опытных моряков-подводников, в том числе специалистам по борьбе с пожарами на борту ПЛ.

Эксперты подозревают, что на борту судна произошло объемное возгорание, возможно, из-за проблем с электричеством.

Новости
Опубликован полный список моряков, погибших на подлодке Путина: имена и фото

"Причина может быть в избытке кислорода на борту. Возможно, произошло, так называемое, "закислораживание". Оно возникает из-за неправильной эксплуатации системы химической регенерации. При увеличении концентрации кислорода в воздухе до 30 процентов вероятность пожара растет в геометрической прогрессии", – цитирует издание специалиста.

При этом источники назвали маловероятной ранее озвученную СМИ версию о взрыве газа, так как в таком случае повреждения подводного аппарата не позволяют ему всплыть на поверхность. АС-31 же был цел и доставлен в док.

На вопрос о том, почему на борту могло произошли "закислораживание", эксперты ответили, что в РФ существуют проблемы с применением программы по снижению концентрации кислорода в воздухе в ПЛ.

Новости
Лодка перевернулась трижды: известный путешественник попал в новое ЧП в океане

"Первая – скептическое отношение людей. Они, несмотря на фактические результаты исследований, не могли понять, как можно работать при 12-ти процентах кислорода и настаивали на 21-25-ти. Вторая – сначала замороженное, а потом медленное и недостаточное финансирование со стороны Министерства обороны", – подчеркнул источник.

Что касается миссии экипажа подводной лодки, эксперты не смогли дать однозначный ответ.

"Испытателей-подводников собирают в команды для выполнения определенных работ или задач. Например, для биометрических измерений, когда проверяется состояние организма до и после погружения. Спектр выполняемых ими задач очень широк, вплоть до подводной прокладки труб и кабелей", – сказал один из источников.

Иллюстрация. Подлодка типа АС-12

Иллюстрация. Подлодка типа АС-12

Inpress.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Гибель подводников в России
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
10
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel