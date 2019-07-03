Рассекречена причина смертельного ЧП на подлодке Путина

Наиболее вероятная версия ЧП на российской атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море, при котором погибли 14 моряков, – внезапный пожар.

Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на анонимные данные экспертов и опытных моряков-подводников, в том числе специалистам по борьбе с пожарами на борту ПЛ.

Эксперты подозревают, что на борту судна произошло объемное возгорание, возможно, из-за проблем с электричеством.

"Причина может быть в избытке кислорода на борту. Возможно, произошло, так называемое, "закислораживание". Оно возникает из-за неправильной эксплуатации системы химической регенерации. При увеличении концентрации кислорода в воздухе до 30 процентов вероятность пожара растет в геометрической прогрессии", – цитирует издание специалиста.

При этом источники назвали маловероятной ранее озвученную СМИ версию о взрыве газа, так как в таком случае повреждения подводного аппарата не позволяют ему всплыть на поверхность. АС-31 же был цел и доставлен в док.

На вопрос о том, почему на борту могло произошли "закислораживание", эксперты ответили, что в РФ существуют проблемы с применением программы по снижению концентрации кислорода в воздухе в ПЛ.

"Первая – скептическое отношение людей. Они, несмотря на фактические результаты исследований, не могли понять, как можно работать при 12-ти процентах кислорода и настаивали на 21-25-ти. Вторая – сначала замороженное, а потом медленное и недостаточное финансирование со стороны Министерства обороны", – подчеркнул источник.

Что касается миссии экипажа подводной лодки, эксперты не смогли дать однозначный ответ.

"Испытателей-подводников собирают в команды для выполнения определенных работ или задач. Например, для биометрических измерений, когда проверяется состояние организма до и после погружения. Спектр выполняемых ими задач очень широк, вплоть до подводной прокладки труб и кабелей", – сказал один из источников.

Иллюстрация. Подлодка типа АС-12 Inpress.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В российских территориальных водах в Баренцевом море во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников.

Среди погибших на атомной подлодке "Лошарик" были 7 капитанов 1 ранга и 2 героя РФ.

Информацию о том, на каком именно типе глубоководного аппарата произошло смертельное ЧП, Россия держит в тайне.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.