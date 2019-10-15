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15 октября • обновлено в 13:54
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"Сыграют мурку!" В сети высмеяли визит Путина в Абу-Даби

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После ажиотажа, вызванного исковерканным исполнением российского гимна в Саудовской Аравии, в сети задаются вопросом, что оркестр сыграет в Абу-Даби, куда отправился президент РФ Владимир Путин.

Под постом в Twitter российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, где он пишет о том, что Путина в Абу-Даби будут приветствовать не только конный кортеж и артиллерийский салют, но и самолеты, раскрашивающие небо в цвета российского флага, пользователи оставляют ироничные комментарии.

"Эмираты обходят Саудовскую Аравию уже на старте. Послушаем, что сыграет местный оркестр", – пишет Смирнов, на что люди отвечают, что оркестр – это главная интрига визита.

Владимир Путин

Владимир Путин

Новости
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"Мурку", "Калинку", "Боже, царя храни", – предполагают пользователи.

"Сыграют мурку!" В сети высмеяли визит Путина в Абу-Даби
"Сыграют мурку!" В сети высмеяли визит Путина в Абу-Даби
"Сыграют мурку!" В сети высмеяли визит Путина в Абу-Даби

Как писал OBOZREVATEL, в честь официального визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию оркестр Эр-Рияда исполнил гимн России, который уже стал поводом для шуточек в сети. Так, на видео, опубликованным блогером Антоном Ходза, слышно, что музыканты изначально не попали в ноты, а дальше и вовсе трубили невпопад.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Владимир Путин
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Krass Марк
Krass Марк
Международный террорист поехал на поклон к шейхам,потому что Рассия подыхает из за низких цен на нефть.Но они ему не помогут
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Питон Каа
Питон Каа
Сколько раз уже замечал, что для украинцев важна форма, пусть даже слишком помпезная и нелепая, а вот для России в первую очередь важно содержание. Такие визиты не происходят ради демонстрации дипломатического общения. СА и ОАЭ ключевые страны в регионе и весь мир сейчас следит за этими визитами Путина истинный смысл которых станет известен далеко не сразу, но будет иметь решающее значение для мировой экономики.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а как же изоляция? или изолента не той системы?))
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Krass Марк
Krass Марк
филипп филипыч, изоляция от технологий.Арабы технологий не имеют
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