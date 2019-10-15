"Сыграют мурку!" В сети высмеяли визит Путина в Абу-Даби

После ажиотажа, вызванного исковерканным исполнением российского гимна в Саудовской Аравии, в сети задаются вопросом, что оркестр сыграет в Абу-Даби, куда отправился президент РФ Владимир Путин.

Под постом в Twitter российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, где он пишет о том, что Путина в Абу-Даби будут приветствовать не только конный кортеж и артиллерийский салют, но и самолеты, раскрашивающие небо в цвета российского флага, пользователи оставляют ироничные комментарии.

"Эмираты обходят Саудовскую Аравию уже на старте. Послушаем, что сыграет местный оркестр", – пишет Смирнов, на что люди отвечают, что оркестр – это главная интрига визита.

Владимир Путин

"Мурку", "Калинку", "Боже, царя храни", – предполагают пользователи.

Владимира Путина в Абу-Даби будут приветствовать не только конный кортеж и артиллерийский салют, но и самолеты, раскрашивающие небо в цвета российского флага.

Эмираты обходят Саудовскую Аравию уже на старте. Послушаем, что сыграет местный оркестр pic.twitter.com/0cdtHhbCps — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в честь официального визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию оркестр Эр-Рияда исполнил гимн России, который уже стал поводом для шуточек в сети. Так, на видео, опубликованным блогером Антоном Ходза, слышно, что музыканты изначально не попали в ноты, а дальше и вовсе трубили невпопад.

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