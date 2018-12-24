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Путину не верят: ослабшая и отсталая Россия довела граждан до отчаяния

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Более 68% россиян видят РФ через пять лет еще более слабой и отсталой страной, а 94% респондентов больше не полагаются на государство.

Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных российскими экономистами и психологами. Результаты были продемонстрированы в рамках презентации доклада "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?" его соавторами Михаилом Дмитриевым и Анастасией Никольской.

Выяснилось также, что жители России поддержали миролюбивую внешнюю политику, равенство всех перед законом и показали потребность в уважении, свободе и лидерах, способных выразить эти ценности.

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Россияне не верят в светлое будущее для страны

Россияне не верят в светлое будущее для страны

ЦЕНЗОРУ.НЕТ

Как показали опросы, две трети россиян через пять лет представляют свою страну слабеющей и отстающей, а ее жителей — напуганными и без права голоса. 94% заявили, что не верят государству и полагаются только на себя.

Отмечается, что больше всего опасений высказали бюджетники, которые недовольны увеличившимися нагрузками, ростом бумажной отчетности и низким качеством менеджмента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию припугнули надвигающимся системным кризисом.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацап - это стадное животное! Оно не мыслит себя вне стада, которое ему даёт чувство безнаказанности вседозволенности. И полное отсутствие чувства вины. Все списывают на стадо! И приведенные данные никак не могут быть про этих тварей! Они бояться двух вещей - выпасть из стада и вожака (фюрера, Сталина, путЕна). Когда вожак дохнет - они себе создают нового ублюдка и радостно брешут за ним в пропасть!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну что же, переедем в богатую и преуспевающую малороссию)))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Захаров Дмитрий, на кладбище ты передашь, тварь.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Забыли добавить, что опрос производится на территории Украины....
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