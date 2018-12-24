Путину не верят: ослабшая и отсталая Россия довела граждан до отчаяния

Более 68% россиян видят РФ через пять лет еще более слабой и отсталой страной, а 94% респондентов больше не полагаются на государство.

Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных российскими экономистами и психологами. Результаты были продемонстрированы в рамках презентации доклада "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?" его соавторами Михаилом Дмитриевым и Анастасией Никольской.

Выяснилось также, что жители России поддержали миролюбивую внешнюю политику, равенство всех перед законом и показали потребность в уважении, свободе и лидерах, способных выразить эти ценности.

Россияне не верят в светлое будущее для страны ЦЕНЗОРУ.НЕТ

Как показали опросы, две трети россиян через пять лет представляют свою страну слабеющей и отстающей, а ее жителей — напуганными и без права голоса. 94% заявили, что не верят государству и полагаются только на себя.

Отмечается, что больше всего опасений высказали бюджетники, которые недовольны увеличившимися нагрузками, ростом бумажной отчетности и низким качеством менеджмента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию припугнули надвигающимся системным кризисом.

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