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2 января • обновлено в 16:31
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Путинский канал мерзко унизил Зеленского

2.6т

Путинский канал "Россия" в новогоднем "Огоньке" вытер ноги о Зеленского. Мерзкое зрелище. Мягко говоря - обосрали в уничижитольном виде. Видимо, кое-кому надо еще раз позвонить Путину. У меня немало претензий к президенту Украины и я их высказываю публично. Потому что я гражданин Украины и потому что мне не безразлично, что происходит. Но когда непонятно кто, непонятно откуда, после Крыма и Донбасса, да еще и в подобной форме, позволяет себе насмехаться над Украиной в лице Зеленского, то это вызывает у меня неприятие и оправданное возмущение.

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Эти уроды не видят брёвен в своем глазу, но замечают соринку в чужом. Ну, раз сами россияне не способны публично смеяться над Путиным, то уверен, что Квартал-95 сможет им в ближайшее время ответить, если не будет занят созданием очередного номера про Гонтареву. Или не сможет? Или не разрешат? В любом случае понятно, что все показанное на российских каналах согласовывается с Кремлем. И если оставить это без ответа, то будет продолжение. И это будет вновь плевок не только в Зеленского, но и во всех нас.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России пропаганда российские телеканалы
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
МЕРЗКО И УНИЗИТЕЛЬНО ПЕЧАТАТЬ ВЫСЕРЫ БЛЯХЕРА!)))) А на сцене зачетно прикололись))) ТАК И ЗНАЛ ШО БЛЯХЕР СМОТРИТ "ОГОНЕК"!))))
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Почитал эту какаху,глянул "автора"- все ясно....
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А нас то за ШО !!!!! Убогие людишки . ))))
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