Российский спорт потерпел сокрушительное поражение из-за очередной подмены допинг-анализов спортсменов. 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на 4 года лишило Россию права на участие в международных спортивных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Россия должна была до 1 января 2019 года предоставить базу данных московской антидопинговой лаборатории, однако в предоставленной информации была подменена часть данных. Почему Россия попала в новый спорт-скандал и кто должен за это ответить, "Апострофу" рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

В то время, как в Санкт-Петербурге горит Спортивно-концертный комплекс "Петербургский", исторически известный под своей аббревиатурой СКК (больше месяца здесь ведется демонтаж без разрешительной документации, чтобы дать Ротенбергам снести стадион, построенный к Олимпиаде-1980, и дать заработать друзьям Путина на новом мега-распиле новой мега-стройки; протесты горожан не дали ничего, и сегодня СКК путинские дружки просто подожгли), буквально в это же время пришли вести по решению исполкома WADA: он единогласно признал РУСАДА не соответствующим международному антидопинговому кодексу и на четыре года лишил путинскую Россию права участвовать в международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

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Теперь даже "чистые" российские спортсмены официально отстранены от участия в Олимпийских играх под флагом РФ на четыре года. Большинство членов комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства призывают запретить всем российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году даже под нейтральным флагом.

Расплескав мочу во время Сочинской Олимпиады, лишив Россию и российских спортсменов медалей, покрыв Россию всемирным позором, путинские гэбэшные моченосцы (по одной из версий "меченосцами" Иосиф Сталин называл офицеров службы госбезопасности, ссылаясь на рыцарский "орден меченосцев", официальное название которого – "Братство воинов Христа", – "Апостроф") снова нагадили – и опять воистину во вселенских для России масштабах. Попутно сломав карьеры и разрушив судьбы огромного числа спортсменов, и закладывая на будущее бомбу замедленного действия на десятилетия: кому захочется идти в профессиональный спорт в России из будущих поколений детей и подростков с такими возможными перспективами?

Сейчас мы увидим массовый отказ самых перспективных российских спортсменов от российского гражданства. У этих людей вся жизнь поставлена на достижение их карьерных целей на такого рода соревнованиях – Олимпиадах и чемпионатах мира. На кону – жизнь (иногда и здоровье), карьера, деньги, достойная обеспеченная старость, в случае крупных спортивных международных успехов таких людей. Вся международная спортивная индустрия работает именно так во всем мире. Но не в России.

А если она так не работает в России, то люди поедут туда, где она работает именно так. Причем да, в отличие от людей других профессий, такая вынужденная эмиграция у спортсменов сопровождается вынужденным отказом от российского гражданства. Спортсмены должны и будут бежать от него, как от чумы.

И профессиональная жизнь спортсменов складывается именно таким образом, что времени ждать, пока гэбэшные подонки перестанут гадить по-маленькому и по-большому, просто нет.

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Ещё один результат правления Путина и его ОПГ: уничтожение профессионального российского спорта.

Есть только один способ российским спортсменам, их тренерам и семьям остаться в России и жить нормальной жизнью, как живут спортсмены, их тренеры и семьи в большинстве нормальных стран мира. Это только протест, который приведет к отстранению Путина и его ОПГ от незаконно захваченной и узурпированной власти.

А все другие способы – это эмиграция, принятие другого гражданства и участие в международных спортивных соревнованиях под флагами их новых родин.

Тумба-юмба,

Путинская бомба,

Шпили-вили,

Моченосцы победили.

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