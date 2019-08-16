Путина уличили в использовании двойника: фотофакт

Президента России Владимира Путина вновь разоблачили в использовании двойника.

В этот раз контраст заметили на фоне премьер-министра Дмитрия Медведева, с которым лидер РФ прибыл в пятницу, 16 августа, с визитом в Анапу.

В частности, изменения заметил в Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий, подтвердив свои предположения совместным фото Путина и Медведева, на котором глава РФ оказался ниже.

Путин и Медведев Telegram-канал AllГолобуцкий

"Путин (официальный рост 172 см) с Медведевым (официальный рост 163 см) сегодня были в Анапе. Опять какого-то мелкого Путина подобрали: этот вариант заметно ниже совсем низенького Медведева", – написал он.

Скриншот

Владимир Путин Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина не раз замечали за использованием двойника. На это указывали мелкие детали в его внешности – менялся то вес, то голос. Сомнения вызывали также не свойственные для Путина телодвижения.

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