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Путина уличили в использовании двойника: фотофакт

4.8т Читать материал на украинском

Президента России Владимира Путина вновь разоблачили в использовании двойника.

В этот раз контраст заметили на фоне премьер-министра Дмитрия Медведева, с которым лидер РФ прибыл в пятницу, 16 августа, с визитом в Анапу.

В частности, изменения заметил в Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий, подтвердив свои предположения совместным фото Путина и Медведева, на котором глава РФ оказался ниже.

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Путин и Медведев

Путин и Медведев

Telegram-канал AllГолобуцкий

"Путин (официальный рост 172 см) с Медведевым (официальный рост 163 см) сегодня были в Анапе. Опять какого-то мелкого Путина подобрали: этот вариант заметно ниже совсем низенького Медведева", – написал он.

Путина уличили в использовании двойника: фотофакт

Скриншот

Владимир Путин

Владимир Путин

Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина не раз замечали за использованием двойника. На это указывали мелкие детали в его внешности – менялся то вес, то голос. Сомнения вызывали также не свойственные для Путина телодвижения.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев Алексей Голобуцкий
Место
Россия
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
шо за галстук у Медведева? тренд?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлики, а тут двойника резко подменили на настоящего, ну прямо во время поездки, да? https://im5.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/REGIONS/KRASNODAR_NEWS/2019/08/16/33b5ea6e9f07d1d5c5ab7a64eed0c746.jpg
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
А можно сфоткать так,шо Путин вапче маленький-маленький будет...
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