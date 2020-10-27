Путин заявил, что России "сам бог велел" запретить сравнение СССР и нацистов

Президент России Владимир Путин согласился с идеей запретить публично сравнивать и отождествлять действия руководства СССР и Германии во времена Второй мировой войны

Этот вопрос в ходе заседания совета по культуре и искусства подняла глава комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская, передает "РИА Новости".

Ямпольская заявила, что книги, где отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в РФ и "пользуются популярностью у молодежи".

"Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти", – утверждала депутат.

Она сообщила, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете подбирают правильную формулировку для проекта

Путин поддержал эту инициативу, но заявил, что действовать нужно максимально аккуратно.

"Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", – заявил президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ходе форума "Валдай" Владимир Путин заявил, что в Украине такое состояние экономики, "будто не одна пандемия прошла".