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Путин внезапно созвал силовиков в Кремле: что произошло

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Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД принять меры на действия США относительно ракетного оружия.

Лидер россиян потребовал подготовить "симметричный ответ" на действия Белого дома, сообщает пресс-служба Кремля.

"Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", – говорится в сообщении.

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Путин рассказал, что Штаты произвели запуск крылатой ракеты наземного базирования, которая может преодолеть более 500 км.

"Такое вооружение относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора", – возмущался Путин.

Глава Кремля признал, что опасается размещения таких ракет на базах США в Румынии или Польше.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет", – предполагал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США относительно "восстановления доверия и укрепления международной безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа стало известно, что США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали крылатую ракету наземного базирования.

Позже Россия ответила США на запуск запрещенных ракет.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Тег
ракеты
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