Фундаментальная ошибка коллективного мировоззрения российского народа в контексте перемены времён в 90-х годах заключалась в самоуверенной по-детски установке: "разрушим всё старое до основания, а новое образуется как-то само". Ведь природа не терпит пустоты, свято место чем-то да восполнится. Но чудным образом вместо города-сада развалины поросли бурьяном и сорняками. Потому что без переосмысления, без желания хоть какой-то ответственности за свою новую жизнь , без качественных преобразований в умах не стоит и ожидать ничего качественно нового и в окружающей среде.

Сжечь дотла старое и покосившееся получилось лихо, а что-то возвести, а построить? Свалившаяся на головы свобода требовала к себе отношения сверхвдумчивого и ответственного, но была расценена народом, как вседозволенность и долгожданное отсутствие любых долгов перед собой и окружающими. На отрицании не возведешь ничего путного. Отрицание - только первый шаг, после него надо было продолжать ходьбу, а не лечь пластом подставив свой рот под дождь из сникерсов и марсов. Очевидно, что российский народ не справился с новым вызовом, а решил для себя, что потреблять в неограниченном количестве - это и есть долгожданное освобождение от советских оков. Результат на лицо. Не прошло и десяти лет, как на престол по трупам взобрался новый вождь из породы палачей.

И тут выясняется, что и отрицание было с большой натяжкой. Ибо Путин предложил вполне знакомые для советских людей вещи: войну, имперский марш, великодержавный шовинизм. И очень короткая память населения была обрадована и с новым рвением принялась оправдывать цель любыми средствами.

А в нашей коммуналке все по-прежнему на своих местах и при делах: Ленин лежит, Сталин прорастает в сердцах, а Путин топчется в умах. Вожди повсюду, даже в так называемой оппозиции. Что поделать: без вождя нашему человеку никак не дышится и не моргается.

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