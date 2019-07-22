"Путин согласится": Илларионов сообщил детали секретных переговоров по сбитому Boeing

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко признался, что их сторона ведет закрытые консультации с Нидерландами по сбитому над Донбассом Boeing MH17.

Об этом на своей странице в LiveJournal написал российский экономист Андрей Илларионов, предположив, что в скором времени правительство России может заявить, что "из-за принципов гуманизма готово выплатить компенсацию родственникам жертв аварии".

Напомним, что Илларионов одним из первых начал утверждать о закрытых переговорах между РФ, Нидерландами и Австралией по поводу сбитого Boeing. Якобы российское руководство готово выплатить денежную компенсацию родственникам жертв аварии, но признавать вину не будет. Переговоры стартовали четыре месяца тому назад, в марте. А уже 28 июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел секретную встречу по этой теме с президентом Владимиром Путиным, о которой стало известно только через три дня.

Сбитый Боинг youtube.com

"Еще через пару дней редактор "Эхо Москвы" Венедиктов подтвердил сам факт переговоров. Мол, Нидерланды и Австралия понимают, что признание государственной ответственности за сбитый самолет – юридически сложная процедура, но они хотят найти решение, которое восстановит справедливость. Поэтому предлагают России выплатить компенсацию, на что та может согласиться", – сообщил Илларионов.

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По его словам, исходя из этих фактов, можно предположить, что российское правительство, якобы из глубокой приверженности принципам гуманизма, приняло решение о выплате компенсации. И в скором времени об этом будет заявлено через официальных спикеров Москвы – Марию Захарову или Дмитрия Пескова.

"Кремлевские тролли и ольгинские боты могут продолжать замусоривать публичные площадки байками про украинские БУКи, летчиков Волошиных, испанских диспетчеров, но их старшие товарищи из Кремля и МИДа уже давно ведут содержательные переговоры о размерах компенсаций родственникам жертв и способах несения Россией государственной ответственности за сбитый МН17", – подытожил Илларионов.

Как сообщал Обозреватель, России может удастся избежать ответственности за сбитый Boeing. По словам эксперта, начало судебного процесса может продлиться минимум пять лет, но окончательной точки не поставит.

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