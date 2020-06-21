Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Глава России Владимир Путин в свободное время любит слушать музыку и заниматься спортом.

Об этом он рассказал в программе "Россия. Кремль. Путин", отметив, что когда отдыхает, то с ним всегда "на расстоянии в несколько секунд" находятся операторы Генерального штаба.

"Всё-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать", – рассказал Путин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему прямо в рабочий кабинет в Кремле. Глава РФ пожаловался, что ему не хватает общения с ними.