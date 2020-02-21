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21 февраля • обновлено в 13:17
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Москва пролила слезы из-за Украины

4.6т

Путин в постановочном "интервью" для ТАСС обвинил прежние власти Украины в попытке "сохранить награбленное", а также пролил крокодиловы слезы по поводу тех, кто "мешает" объединению России и Украины: прекрасный, по его мнению, получился бы "конкурент" в Европе и мире. Путин, как и любой социопат, регулярно приписывает собственные пороки своим оппонентам. РБК: "По его словам, "они [те, кто возглавлял страну] преследовали личные интересы", которые заключались даже не в том, чтобы "заработать денег за счет ограбления украинского народа", а в том, чтобы сохранить "то, что [уже] награблено до сих пор". Президент отметил, что "денежки" в результате такой деятельности оказались в "заграничных банках". По его мнению, тем, кто владеет счетами в этих банках, необходимо было показать, "что они служат тем, у кого эти деньги лежат"".

Но ведь это Путин и его друзья сначала приняли меры к сохранению награбленного в 90-е, затем разжирели на дорогой нефти, потом распихали триллион долларов по заграничным закромам, а теперь беспокоятся из-за риска утраты этих активов в результате санкций – вот и пытаются лавировать между Западом и азиатской деспотией. Именно об этом кричит "путинское бессознательное" – такое объяснение даст вам любой начинающий психолог.

Для Украины, однако, куда важнее услышать столь явно высказанное желание "объединить" две страны – иными словами, восстановить советскую империю хотя бы частично, с Украиной и Беларусью в качестве колоний. Маниакальное отсутствие у российского тирана эмпатии приводит к тому, что он который год напрочь забывает поинтересоваться у украинцев, чего хотят они сами. В результате Путин готов поверить в самые безумные конспирологические версии – от мирового заговора до "жадного Порошенко" – вместо того, чтобы понять очевидное: украинский народ с каждым годом все больше ненавидит навязываемый ему "русский мир" со всеми политическими атрибутами, такими как язык (ненависти), культура (пыток), политическая система (феодализма).

Новости
Интервью Путина – пример настоящего журналистского позора

Разумеется, не стоит надеяться, что дряхлеющий и коснеющий Путин однажды внезапно откажется от объекта своей болезненной зацикленности. Проблема не только в том, что подобные психологические девиации в таком возрасте, при такой социальной изоляции и при таком уничтожающим критическое мышление подобострастии со стороны ближайшего окружения – не лечатся. Сама эта зацикленность – это стержневая основа самой путинской личности: выдерните этот стержень – и разрушится не только его личность, но и вся завязанная на нее политическая конструкция. Классическая ловушка диктатуры, усиленная здесь еще и наличием ядерного оружия, не позволяющего "докторам" приблизиться к буйному.

Это, однако, не означает, что надо его игнорировать. Целые народы, находящие в заложниках у сумасшедшего, просто обязаны прислушиваться к этому сеансу саморазоблачения, который в иных социальных условиях был бы квалифицирован как бред психопата, нуждающегося в срочной госпитализации. Когда он говорит про "объединение", стоит отнестись к этому всерьез: "принуждение к любви" объекта вожделения продолжится, и единственный способ остановить маньяка – это даже не уничтожение (к несчастью, это невозможно в нынешней конфигурации), а изматывание. Изматывание до состояния, когда подешевеет нефть, утратится управляемость, подорвутся основы, уплывет силовая поддержка, развалится техническая инфраструктура, окончательно деградируют кадры и, наконец, произойдет масштабный внутренний кризис в России.

Вот о чем был Минск-2.

Это то, что прекрасно понимал Порошенко и чего совершенно не хочет понимать Зеленский, собирающийся этот самый Минск-2 исполнять на полном серьезе.

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Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России Крым Донбасс
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Kyiv Oleksa
Kyiv Oleksa
... не позволяющего "докторам" приблизиться к буйному. Дуже добре сказано. Єдиний варіант - чекати, допоки він цю рашку сам завалить своїми неадекватними діями.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Со времен основания в 1147 году м-ockoвии киевским князем Юрием Долгоруким, вся эта территория только и занималась тем, что крала и переписывала историю, делала гадости и самыми подлыми способами, не гнушаясь любых методов порабощала соседние народы. С тех пор ничего не изменилось... Отсюда и адиннарот, мышебратья, фу, проваливай м о к ша подальше, за поребрик!
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Гы, представил себе Путина в роли голума, тянущие руки к Украине: "Моя прелесть". Прелесть эта только несколько подувяла, поистрепалась во множестве рук и интересна сейчас только в качестве зверушки в террариуме.
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