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18 января • обновлено в 10:48
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Путин останется править пожизненно: в России вычислили хитрую схему

1.7т
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Если депутаты российской Госдумы утвердят нынешнего президента Владимира Путина пожизненным председателем Госсовета – он будет править Россией до конца жизни.

Об этом пишут журналисты издания "Сводобная пресса". По их мнению, именно поэтому сейчас постал вопрос о досрочном роспуске Госдумы и проведения внеочередных парламентских выборов, чтобы провести туда суперлояльных для Кремля людей.

Госдума

Госдума

regnum.ru

"Если Путин хочет стать пожизненным председателем Госсовета, ему нужен суперлояльный парламент, который делает возможным и другой сценарий: главным человеком в России будет председатель правительства, он же председатель Госсовета. Раз Кремль ставит вопрос о роспуске Думы — значит, ему нужен не просто лояльный, а суперлояльный парламент. Который чихнуть не посмеет без согласования с президентской администрацией", – отметили журналисты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинской журналистки Янины Соколовой, президент России Владимир Путин не сможет сохранить свою власть без Украины и оккупированного Крыма. Поэтому освободить полуостров, скорее всего, удастся только после смерти главы страны-агрессора или его свержения.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Дудко Олег
Дудко Олег
Когда украинцы загонят западенских селюков в схроны, юг и восток Украины воссоединится с Россией и то, я чето сомневаюсь.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Дякую, шо Крым -Россия! Спасибо Майдану.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Освободить полуостров? От кого?? Жители Крыма сами скинули с себя укрофашистское иго, и обратно точно не собираются))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Pyankovsky Alexey, И попали в рашанацистский концлагерь. Не даром весь Крым заборами обнесен. Рашанацисты верните Крым Украине.
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