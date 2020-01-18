Путин останется править пожизненно: в России вычислили хитрую схему

Если депутаты российской Госдумы утвердят нынешнего президента Владимира Путина пожизненным председателем Госсовета – он будет править Россией до конца жизни.

Об этом пишут журналисты издания "Сводобная пресса". По их мнению, именно поэтому сейчас постал вопрос о досрочном роспуске Госдумы и проведения внеочередных парламентских выборов, чтобы провести туда суперлояльных для Кремля людей.

Госдума regnum.ru

"Если Путин хочет стать пожизненным председателем Госсовета, ему нужен суперлояльный парламент, который делает возможным и другой сценарий: главным человеком в России будет председатель правительства, он же председатель Госсовета. Раз Кремль ставит вопрос о роспуске Думы — значит, ему нужен не просто лояльный, а суперлояльный парламент. Который чихнуть не посмеет без согласования с президентской администрацией", – отметили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинской журналистки Янины Соколовой, президент России Владимир Путин не сможет сохранить свою власть без Украины и оккупированного Крыма. Поэтому освободить полуостров, скорее всего, удастся только после смерти главы страны-агрессора или его свержения.

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