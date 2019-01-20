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Виктор Шевчук
Виктор Шевчук
ЖурналистВсе статьи автора

Путин опять солгал: ракета ''Авангард'' – устаревшая разработка СССР

4.1т

Еще немного информации о "сверхбыстрых ракетах в 27 Махов". После выступления Путина на Новый Год перед электоратом, я немного пошерстил интернет и доступные источники информации по поводу проекта "Авангард".

И что получается — разработка эта и по внешнему виду и по конструкции похоже 30-летней давности. Немного истории — как мы помним в середине 80-х при Рейгане запустили разработку "скрытной" межконтинентальной ракеты с маневрирующей боеголовкой . А еще я знаю один секрет — эту ракету вряд ли смогут развернуть в ближайшем будущем.

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Ракета была настолько компактной, что могла поместиться в кузове грузовика и пролететь 11 000 километров. Но это не все интересное про ракету — один из этапов разработки подразумевал, что к ней будет разработана маневрирующая боеголовка для преодоления ПРО Москвы. Наведение — с помощью GPS. В 1987 году министр обороны СССР Язов приказал начать схожую разработку, в ответ на американский проект под условным обозначением "Скорость". Испытания. Для обеспечения испытаний низколетящих целей по приказу Министра обороны СССР от 20 февраля 1987 г. и приказу главкома РВСН от 20 июня 1988 г. на базе комплекса измерительной аппаратуры "Пурга" был развернут измерительный пункт ИП-10 (в/ч 21252), г.Мирный (Якутия). Часть была в июне-августе 1990 г передислоцирована в г.Мириный для обеспечения испытаний "изделия 102″ (источник). Наблюдательный пункт ИП-10 закрыт в связи с закрытием программы испытаний директивой первого заместителя министра обороны России от 4 апреля 1997 г. (источник). Делалось это по договоренности в США в рамках ограничений стратегических вооружений. НО уже в 2005 году особо даже не шифруясь в Кремле возобновляют разработку.

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В 2005 году в составе Представительства НПО машиностроения на космодроме Байконур был создан Центр эксплуатации и испытаний ракетных комплексов ЦЭиИ РК, на который возлагалась задача проведения подготовки и пусков МБР РС-18 по темам "Зарядье", "102Э" и "Кондор" .

Тоесть здесь нужно отметить, что на сегодня Россия нарушила не только договоренности по РСМД, но и частично по стратегическим наступательным ракетам. Ведь предварительно при Эльцине была договоренность маневрирующие баллистические ракеты не разворачивать. Кстати и суборбитальное бомбометание запрещено еще договором ОСВ-1.

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Но к сожалению (точнее к счастью для цивилизованного мира) российская наука находится в заднице в плане технологий, и не смогла создать компактной ракеты, которая поместилась бы в грузовике и могла бы долететь до США, а потому все слепили из того, что было — огромное ракетище запускается с шахтного базирования, да и сама боеголовка поражает размерами, потому как построема на советской электронике и системах управления (см. ниже)

Наименование аппарата 15Ю70 и идентификация его с "изделием 102″ взята из западных источников.

Все данные по комплексу носят предположительный характер и взяты из открытых источников и СМИ. Список источников прилагается.

Ракета-носитель "Стрела" на базе МБР 15А35 / УР-100УНТТХ (http://www.npomash.ru/).

То, что сейчас электорату и Пентагону парят ракету 30-летней давности убедиться несложно — вот фото этого доисторического "Авангарда" на старте. Идея в проекте простая — суборбитальное бомбометание с коррекцией на финальном участке.

Правда точность такого "бомбометания" по мнению экспертом может быть на порядок ниже, чем у Трайдент-2. А главное — такая глыба может запускаться только стационарно — ну, чтобы вы понимали, что для выведения орбитальной боеголовки, которая сама весит пару тонн, а еще двигатели, навигация и управление, необходим и носитель тонн в 100, что мы и наблюдаем. В итоге ракета на жидкостных (!) дивгателях получилась размером побольше веротяно, чем американский "Минитмен" разработки 60-х годов.

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Но даже ее развернуть будет сложно (а вот вывести из строя — нет), по одной просто причине, что вся систем управления и наведения до 2015 года разрабативалась и модернизировалась на "Хартроне".

Как пишут здесь : Система управления: предположительно автономная инерциальная, разработана НПП "Хартрон" (г.Харьков, Украина). По состоянию на 2015 г.работы по системе управления объекта 102Э и её компонентам стояли в планах предприятия и таможенные операции по ним запрещены постановлением правительства Украины №603 от 19.08.2015 г.

То есть для разворачивания производства этих ракет, нужно сначала развернуть производство систем управления. А в условиях санкций это сложно и займет времени. Да и вообще — вряд ли такими болванками по 3 метра длиной можно будет как-то незаметно стрелять по США даже сильно маневрируя.

В общем "пещерные" у них там в Анчурии технологии, да получается пока это только все на уровне мультиков лепить — смысла в этой ракете при современном уровне науки и техники на Западе никакого. Ракета предназначена исключительно для окучивания населения РФ перед новой порцией санкций и "скреп".

ПС. Кстати "Хартрон" уже ушел значительно вперед по сравнением с несколькими годами ранее в системах управления. И этот уровень на сегодня в РФ уже недостижим.

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Место
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Источник
Источник:Русский еврей
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Ершов Василий
Ершов Василий
Та нехай рукожопі клепають, може скоріше виснажать свій бюджет, нам це лише на користь і всьому світу теж!Вперед, мокшанія!
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Нимотси Сергей
Нимотси Сергей
Дык ни кто в мире и не паникует по этому поводу.......... просто используют предлог...... как всегда)))))
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