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3 февраля • обновлено в 13:29
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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Российский психолог и журналист Все статьи автора

Путин определился со своими планами, он уходит

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Перед своим уходом с поста президента Владимир Путин назовет своего кандидата в президенты и 99%, что именно он и выиграет выборы. Роль Госсовета, который возглавит Путин, будет очень большой, власть в России разделится. Вот на гербе изображен двуглавый орел – так и в стране будет двоевластие: с одной стороны – президент, с другой – Путин, как председатель Госсовета. Но я, честно говоря, не думаю, что власть этого органа будет такой же, как у президента. По закону, в его руках армия, внешняя политика, полиция, служба безопасности. При таких раскладах сложно представить, что власть председателя Госсовета будет сопоставима с властью президента.

Почетным лидером страны Путин быть не может, для этого у него нет оснований. Вот Назарбаев имеет официальный титул в Казахстане – он отец нации. Это не журналисты так пишут, это официальный, присвоенный ему парламентом Казахстана титул. День рождения Назарбаева – это праздник и выходной день в Казахстане. Вообразить подобное с Путиным невозможно, его в России никто не воспринимает как создателя государства. Российское государство существует веками, Путин его не создавал. И даже Российская Федерация существовала до Путина, первым президентом был Борис Ельцин. Поэтому оснований у Путина вознести себя в качестве живого бога нет.

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Он будет председателем этого самого Госсовета. Что это такое – есть разброс мнений. От почетной пенсии со всеми атрибутами, как у английской королевы, и до человека, у которого в руках значительная часть реальной власти. Такой себе соправитель при президенте.

Наверное, по мысли Путина и его желаниям – это что-то в виде играющего тренера в хоккее. Вот есть реальная команда, президент, правительство и есть играющий тренер – вот это он. Он не вмешивается в конкретное управление, тренер же не может выскочить на лед и махать клюшкой, но он может подбирать игроков, давать советы. Думаю, что Путин определил для себя такую роль. А как это будет на самом деле, никто сказать не может, включая самого Путина.

Подробнее читайте тут - Путин уйдет с поста президента.

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Автор
Леонид Радзиховский Леонид Радзиховский
Тема
Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Putin - huilo!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Ну раз так решил Разбздюховскый...))))))))))
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