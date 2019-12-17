"Путин – Хубло?" Скандал с Зеленским в России получил яркое продолжение

Российская газета "Ведомости" 17 декабря разместила на первой полосе материал с фото президента Владимира Зеленского и рядом с ним рекламу часов Hublot.

Соответствующий снимок свежего выпуска опубликовала на своей странице в Facebook редактор издания Ксения Болецкая (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Передаем привет ТНТ. Просто так получилось", – написала журналистка, намекнув на недавний скандал в России с сериалом "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.

"Ведомости" вышли с фото Зеленского и надписью Hublot

Напомним, телеканал ТНТ показал три серии сериала и сразу прекратил трансляцию. Из первой серии администрация вырезала шутку о Владимире Путине: когда герой Зеленского, новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, выбирал часы, премьер-министр предложил ему часы марки Hublot, отмечая, что такие носит Путин. В ответ Голобородько удивился: "Путин – Хубло?"

Как сообщается в Telegram-канале "Подьем", владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев заверил, что газета не управляет рекламой, которая выходит на страницах издания, поэтому все вышло случайно.

"Да, рекламодатель всегда говорит, на какой полосе он хочет рекламу. Но они (компания Hublot) не могли знать о том, что будет размещено на полосе. А те люди, которые писали статью про Зеленского, не могли знать, какая будет реклама. Это запрещено", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – "Путин – Хубло". Это вызвало ажиотаж в сети.

Позже стало известно, что в других регионах цензура все же была. Эту сцену вырезали из эфира.

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