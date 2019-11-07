Главная Новости
7 ноября • обновлено в 11:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Евгений Лупаков
Евгений Лупаков
Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Все статьи автора

Путин готовится к ядерной войне

1.9т

В России сооружают доки для подводных лодок, которые должны выдерживать не только удар стихии, обычную бомбардировку или ракетный обстрел, но и устоять от ядерного удара.

Такой док был построен в Балаклаве. Причем, не только док, а целый завод. Была предусмотрена и защита от ядерного удара. Что-то в этом направлении в России делают и сейчас, но пока особых успехов не видно. Ракеты падают, подлодки горят.

Сооружение новых доков преследует несколько целей. Во-первых, подготовка к ядерной войне, во-вторых, запугивание мира, в первую очередь, Америки. В-третьих, для отвлечения внимания собственного населения, дескать, какое государство сильное и мощное.

Кремль готовится к ядерной войне

Кремль готовится к ядерной войне

Подобное мероприятие – дорогое удовольствие. Если Кремль готов тратить немалые средства на сооружение доков, которые защитят от ядерных ударов, значит ли это, что там действительно допускают ядерную войну?

Новости
Руководил Путин: Россия испытала ядерное оружие

Хочу напомнить, что о ядерной войне и подготовке к ней Советский Союз говорил, начиная с 1944 года. Сооружение балаклавского объекта К885, которое началось сразу после войны – это свидетельство такой подготовки.

Что может послужить поводом для России для развязывания ядерной войны? "Умом Россию не понять". Рационального объяснения тут нет. Как нет рационального объяснения и тому, почему в стране, где люди голодные-холодные, где люди бедуют, готовы тратить огромные средства на вооружение. Похоже, за сильную державу они готовы отдать последнюю рубаху.

Если в Древнем Риме лозунгом рабов был "Хлеба и зрелищ", то в современной России "Нажраться и подраться". С "нажраться" проблем нет, а вот чтоб "подраться", нужна сила.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Евгений Лупаков Евгений Лупаков
Темы
Эксклюзив Угроза Третьей мировой войны
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России ядерное оружие
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Maxonin Igor
Maxonin Igor
"Если в Древнем Риме лозунгом рабов был "Хлеба и зрелищ", то в современной России "Нажраться и подраться". С "нажраться" проблем нет, а вот чтоб "подраться", нужна сила." А что на украине ? Раздвинуть булки , упасть на колени, и что нибудь выпросить а лучше стырить .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Глупый. Истинный представитель украинствующих. Очень много в неньке дураков...их везде много. Но , видимо, массовый отьезд самого работоспособного и вообще способного населения оставляет в Неньке "накипь" идиотов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel