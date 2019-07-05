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Тайные переговоры Путина по MH17: генерал раскусил план Кремля

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В настоящее время Нидерланды и Россия ищут решение по сбитому над Донбассом самолету Boeing.

"Россия готова заплатить", – такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Генерал заявил, что не сомневается в том, что последняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте была посвящена теме MH17. "Однозначно. Они ищут решение", - сказал он.

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Вместе с тем Романенко заметил: речь не идет о том, что вокруг Путина "сужается кольцо". "Это желаемая нами оценка ситуации. К сожалению, всё это далеко не так. Да, это серьезная проблема для России, и они готовы заплатить, чтобы снять этот вопрос, потому что он очень мешает. Это известный прием. Это циничный подход, который они применяют постоянно".

Место катастрофы самолета Boeing-777 над Донбассом

Место катастрофы самолета Boeing-777 над Донбассом

В этом контексте Романенко напомнил о том, что "малазийский премьер с подачи россиян допускает, что виновна Украина". "Они зацепились за одну из версий о том, что "Бук" был украинским. Хотя результаты расследования доказывают, что это не так, всем понятно, что удар был нанесен с территории, подконтрольной террористам".

По его оценкам, приемлемый для Нидерландов и для России компромисс может быть следующим. Путин может заявить: "Да, каким-то боком мы к этому относимся, управляемые нами сепаратисты позволили украинцам организовать это сбитие. За эту свою недоуправляемость сепаратистами мы готовы что-то заплатить. Но все-таки мы настаиваем, что это украинский "Бук".

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"Голландцы с этим согласятся, и все выдохнут. Потому что с России надо снимать санкции. Санкции по Крыму, по Донбассу, по "Боингу". Всегда есть возможность как-то решить вопрос. Дело только за ценой. По "Боингу" они нашли эту цену", - резюмировал Романенко.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признался, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 на Донбассе на полях саммита G20.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивНа Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Игорь РоманенкоВладимир ПутинМарк Рютте
Место
Украина
Тег
Новости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Модеатор совет тебе...))не удаляй ты нашикомментарии...Пускай уккраинцы видят какие мы мрази))и ещё больше нас будут ненавидить))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Наблюдая за высказываниями генералов окраинской армии, начинаешь понимать, почему Ополчение, состоящие их шахтёров и трактористов, в течении 5 лет ярко пердолит всу.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пигин Макс, Оба на а где ещё три комментария????))))))))))))))))))))))))))))))))Опять Обозреватель привычно удаляет россияней...)))
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