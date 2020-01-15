Сеанс заговаривания бедности

Скоро Путин произнесет свое Послание Федеральному Собранию. Говорить он будет о бедности. Мне представляется, что есть лишь один реалистичный сценарий борьбы с бедностью в России. Для этого президентское послание должно состоять всего из четырех слов "Я устал. Я ухожу".

Человек, управляющий страной уже 20 лет и за это время сумевший пройти путь от высоких темпов экономического развития в 2000 г., до стагнации, в которой Россия находится уже более 10 лет, не

может предложить ничего лучшего, чем отставка.

Конечно, без Путина Россия не станет автоматически жить лучше, но смена власти дала бы хоть шанс на перемены, на проведение новой экономической политики, на рост ВВП, на снижение коррупции. Но мне почему-то кажется, что Путин не захочет пойти по такому пути преодоления бедности и вновь засыплет нас пустыми словами вместо реальных дел.

За свои 20 лет он произнес уже больше слов, чем Брежнев, Горбачев и Ельцин вместе взятые. Путин стал самым говорливым лидером России за всю историю страны. Были у нас говорливые лидеры, которые недолго правили (Ленин). Были у нас молчаливые лидеры, которые правили долго (Сталин). Но не было еще такого, который беспрестанно говорил уже 20 лет, совершенно не обращая внимания на связь своих речей с реальностью. Возможно лишь Фиделя Кастро Путин еще не обогнал в мировом масштабе.

Путин любит поговорить. В свое время его общение с народом было важным элементом формирования харизмы. Однако сегодня и послания депутатам, и послания народу звучат все более уныло. Но Путин говорит и говорит. Наверное, это как-то скрашивает унылую жизнь в Кремле. Трудно ведь столько лет ничего не делать. Точнее, заниматься унылой суетой, тасовать деньжишки и людишек, понимая, что единственная цель – это держаться за власть как можно дольше. Наверное, в своих выступлениях Путин по-прежнему воспаряет над суетой, представляя, будто делает для страны хоть что-то. И чем меньше он делает на самом деле, тем больше говорит, говорит, говорит…

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.