"Путин должен склонить голову": пропагандисты оконфузились роликом о победе Украины

Российские пропагандисты на всю страну показали ролик с украинским вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулебой, в котором он рассказал о победе Украины.

Соответствующее видео политик опубликовал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, пропагандист Артем Шейнин в красках рассказал об интервью Кулебы и решил показать отрывок в своей программе.

Пропагандисты оконфузились роликом о победе Украины Скриншот из видео

"Победа для меня складывается из трех элементов. Первый – деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. Второй – возвращение Крыма. И третий – когда российский президент склонит голову перед монументом АТО (ООС)" , – прозвучали слова Кулебы в переводе.

Однако Шайнин оплошал, пропустив, что украинский политик говорил о "каком-то" российском президенте. У пропагандиста же показали, что это должен сделать Владимир Путин.

"Когда твою цитату о трех шагах до победы Украины и российского президента, который должен склонить голову, показали "на шару" на всю Россию", – отреагировал Кулеба.

Той момент, коли задоволений роспропагандистами👍 😁

У відео пояснення, чому: pic.twitter.com/wEHUxtNXOg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты распространили видео, в котором хвастаются мощью морского спецназа. Однако на кадрах запечатлены не российские, а украинские военные.

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