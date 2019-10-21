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21 октября • обновлено в 23:53
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"Путин должен склонить голову": пропагандисты оконфузились роликом о победе Украины

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Российские пропагандисты на всю страну показали ролик с украинским вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулебой, в котором он рассказал о победе Украины.

Соответствующее видео политик опубликовал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, пропагандист Артем Шейнин в красках рассказал об интервью Кулебы и решил показать отрывок в своей программе.

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Пропагандисты оконфузились роликом о победе Украины

Пропагандисты оконфузились роликом о победе Украины

Скриншот из видео

"Победа для меня складывается из трех элементов. Первый деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. Второй возвращение Крыма. И третий когда российский президент склонит голову перед монументом АТО (ООС)" , – прозвучали слова Кулебы в переводе.

Однако Шайнин оплошал, пропустив, что украинский политик говорил о "каком-то" российском президенте. У пропагандиста же показали, что это должен сделать Владимир Путин.

"Когда твою цитату о трех шагах до победы Украины и российского президента, который должен склонить голову, показали "на шару" на всю Россию", – отреагировал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты распространили видео, в котором хвастаются мощью морского спецназа. Однако на кадрах запечатлены не российские, а украинские военные.

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Персоны
Дмитрий Кулеба Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Уважаемый Кулеба, а х...йца отведать не изволите? Чтоб на что-то претендовать, надо было победить в 2014-м.
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