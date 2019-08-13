Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин доиграется? Ядерный взрыв под Архангельском связали с "Лошариком"

2.3т Читать материал на украинском

В США опасаются, что Россия из-за использования устаревших военных разработок "доиграется" со своим ядерным оружием до второго Чернобыля.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, комментируя информацию о ядерном взрыве под Архангельском.

"Мы не боимся вашего оружия, ваших "мультиков". Мы боимся, что вы еще один Чернобыль устроите в России из-за своего непрофессионализма, из-за своей изоляции", – подчеркнул Табах.

Новости
Ядерный взрыв в России: появился список и фото погибших

По его мнению, Россия уже давным-давно начала гонку вооружений, но эта гонка "не умная".

"Кстати, НАТОвское название (ракеты. – Ред.) Skyfall на русский переводится как "упала с неба". Но, видимо, она даже до неба не долетела", – предположил он.

"Эти разработки старые – что "Лошарик", что эта ракета. 1960-х годов. Их положили на полку и не делали. Потому что это опасно. И понятно, что может такое случиться над вашей территорией, и вы заразите свою территорию", – объяснил американский военный.

Новости
Трамп узнал, что рвануло в России: раскрылись секретные испытания

Табах обратил внимание, что уже появилась информация о последствиях взрыва. Но российские власти, считает он, будут врать до последнего.

"Нам уже видно из космоса, что там (в Белом море около места взрыва. – Ред.) российский корабль по сбору ядерных отходов. Заражение воды. Все это измеряется. Но они все равно будут врать: "А докажите…", – отметил офицер.

"Врут уже по инерции. Все понимают, кто сбил малазийский Boeing. Понимают, почему утонул "Курск". Понимают, какой взрыв был на "Лошарике"… Все это видно, с сегодняшними коммуникациями. Но врать не могут остановиться", – добавил он.

Взрыв в Архангельской области России вызвал выброс радиации

Взрыв в Архангельской области России вызвал выброс радиации

The Barents Observer

Испытания крылатой ракеты "Буревестник" в 2018 году

Испытания крылатой ракеты "Буревестник" в 2018 году

mil.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
вооружения Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Гарри Табах
Место
Россия Архангельск
Теги
взрыв ядерное оружие оружие ракеты Чернобыль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
13
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...