Путин доиграется? Ядерный взрыв под Архангельском связали с "Лошариком"

В США опасаются, что Россия из-за использования устаревших военных разработок "доиграется" со своим ядерным оружием до второго Чернобыля.
Об этом заявил в эфире ObozTV капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, комментируя информацию о ядерном взрыве под Архангельском.
"Мы не боимся вашего оружия, ваших "мультиков". Мы боимся, что вы еще один Чернобыль устроите в России из-за своего непрофессионализма, из-за своей изоляции", – подчеркнул Табах.
По его мнению, Россия уже давным-давно начала гонку вооружений, но эта гонка "не умная".
"Кстати, НАТОвское название (ракеты. – Ред.) Skyfall на русский переводится как "упала с неба". Но, видимо, она даже до неба не долетела", – предположил он.
"Эти разработки старые – что "Лошарик", что эта ракета. 1960-х годов. Их положили на полку и не делали. Потому что это опасно. И понятно, что может такое случиться над вашей территорией, и вы заразите свою территорию", – объяснил американский военный.
Табах обратил внимание, что уже появилась информация о последствиях взрыва. Но российские власти, считает он, будут врать до последнего.
"Нам уже видно из космоса, что там (в Белом море около места взрыва. – Ред.) российский корабль по сбору ядерных отходов. Заражение воды. Все это измеряется. Но они все равно будут врать: "А докажите…", – отметил офицер.
"Врут уже по инерции. Все понимают, кто сбил малазийский Boeing. Понимают, почему утонул "Курск". Понимают, какой взрыв был на "Лошарике"… Все это видно, с сегодняшними коммуникациями. Но врать не могут остановиться", – добавил он.
Взрыв в Архангельской области России вызвал выброс радиации
The Barents Observer
Испытания крылатой ракеты "Буревестник" в 2018 году
mil.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 августа в России произошел взрыв на военном полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска (Архангельская область).
Жители Архангельска и Северодвинска из-за угрозы радиации начали массово скупать йод в аптеках.
Опасаясь повышенного уровня радиации в регионе, пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой.
Возле места взрыва в Белом море заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
В результате взрыва погибли пятеро инженеров-атомщиков. Корпорация "Росатом" обнародовала фамилии и фото погибших.
По данным "Росатома", причиной ЧП стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.
Американская разведка получила другую информацию. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что взорвалась крылатая ракета Skyfall (с ядерной установкой "Буревестник").
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