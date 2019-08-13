Путин доиграется? Ядерный взрыв под Архангельском связали с "Лошариком"

В США опасаются, что Россия из-за использования устаревших военных разработок "доиграется" со своим ядерным оружием до второго Чернобыля.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, комментируя информацию о ядерном взрыве под Архангельском.

"Мы не боимся вашего оружия, ваших "мультиков". Мы боимся, что вы еще один Чернобыль устроите в России из-за своего непрофессионализма, из-за своей изоляции", – подчеркнул Табах.

По его мнению, Россия уже давным-давно начала гонку вооружений, но эта гонка "не умная".

"Кстати, НАТОвское название (ракеты. – Ред.) Skyfall на русский переводится как "упала с неба". Но, видимо, она даже до неба не долетела", – предположил он.

"Эти разработки старые – что "Лошарик", что эта ракета. 1960-х годов. Их положили на полку и не делали. Потому что это опасно. И понятно, что может такое случиться над вашей территорией, и вы заразите свою территорию", – объяснил американский военный.

Табах обратил внимание, что уже появилась информация о последствиях взрыва. Но российские власти, считает он, будут врать до последнего.

"Нам уже видно из космоса, что там (в Белом море около места взрыва. – Ред.) российский корабль по сбору ядерных отходов. Заражение воды. Все это измеряется. Но они все равно будут врать: "А докажите…", – отметил офицер.

"Врут уже по инерции. Все понимают, кто сбил малазийский Boeing. Понимают, почему утонул "Курск". Понимают, какой взрыв был на "Лошарике"… Все это видно, с сегодняшними коммуникациями. Но врать не могут остановиться", – добавил он.

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