"Путин давно за гранью": Каспаров озвучил опасный прогноз для мира

Президент России Владимир Путин будет не только шантажировать мир ядерной войной, он уж давно способен нажать красную кнопку, устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного оружия.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL озвучил российский оппозиционер Гарри Каспаров, отметив, что глава РФ уже давно находиться за гранью.

"Каждый день пребывания Путина у власти делает его все более опасным. Мир тоже в опасном положении потому, что его безнаказанность при совершении преступлений — это как жажда крови. Ее вкус Путин уже почувствовал. У него полностью отсутствует аллергия к новым преступлениям, что хочу, то и делаю. Он даже может нажать на красную кнопку и начать ядерную войну в мире", – отметил Каспаров.

Владимир Путин Ракурс

По его словам, количество людей, которые могут сдерживать Путина от этой затеи — тоже уменьшается. Многие в Кремле начинают пристраиваться к агрессивной политике президента.

“Они хотят выжить. Хотя там не у всех потеряны мозги, как следует из недавнего интервью путинского олигарха Вексельберга. Он сказал, что западные санкции очень испортили ему жизнь. Таких "вексельбергов" нужно расплодить побольше, чтобы проблема Путина стала коллективной", – резюмировал оппозиционер.

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