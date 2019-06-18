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"Путин давно за гранью": Каспаров озвучил опасный прогноз для мира

4.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин будет не только шантажировать мир ядерной войной, он уж давно способен нажать красную кнопку, устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного оружия.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL озвучил российский оппозиционер Гарри Каспаров, отметив, что глава РФ уже давно находиться за гранью.

"Каждый день пребывания Путина у власти делает его все более опасным. Мир тоже в опасном положении потому, что его безнаказанность при совершении преступлений — это как жажда крови. Ее вкус Путин уже почувствовал. У него полностью отсутствует аллергия к новым преступлениям, что хочу, то и делаю. Он даже может нажать на красную кнопку и начать ядерную войну в мире", – отметил Каспаров.

Владимир Путин

Владимир Путин

Ракурс

По его словам, количество людей, которые могут сдерживать Путина от этой затеи — тоже уменьшается. Многие в Кремле начинают пристраиваться к агрессивной политике президента.

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“Они хотят выжить. Хотя там не у всех потеряны мозги, как следует из недавнего интервью путинского олигарха Вексельберга. Он сказал, что западные санкции очень испортили ему жизнь. Таких "вексельбергов" нужно расплодить побольше, чтобы проблема Путина стала коллективной", – резюмировал оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL,украинский посол разгромил политиков Германии за предательство.

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Темы
Российская военная угрозаВойна
Персоны
Гарри КаспаровВладимир Путин
Место
Россия
Теги
ядерное оружиеНовости России
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леня зе
леня зе
армянский еврей обиженный советской властью .гражданин Хорватии.расказывает на голубом глазу как поступит Темнейший.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Упоротые оппозиционеры.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Каспарова надо забирать к нам, вместе с Мишико это будет сила!
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