Путин чуть не расплакался во время прямого эфира: что случилось

Президент России Владимир Путин чуть не расплакался во время "Прямой линии" в четверг, 20 июня, отвечая на вопрос, бывает ли ему стыдно и за что.

Он поделился историей, которая произошла в начале 2000-х. Так, разъезжая по стране, российский лидер встретился с женщиной преклонного возраста, которая упала перед ним на колени и передала записку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне до сих пор стыдно. Наверняка, там было что-то про помощь сыну, который сидит в тюрьме, или что-то в этом роде. Но дело не в этом, а в том, что ее потеряли", – с дрожью в голосе произнес Путин.

Владимир Путин

После этого, по словам, президента РФ, подобные обращения он всегда отрабатывает "по полной".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "Прямой линии" с Путиным всплыло немало неудобных вопросов. Многие из них остались без ответа, и напоминали риторические, например: "Когда отменят призыв в армию?", "Целый день Трамп и Украина, когда о своем говорить будете?"

Организаторов мероприятия также подловили на том, что обращения к Путину были постановочными.

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