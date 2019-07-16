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"Пушечное мясо для Кремля!" В России взбунтовались против армейского новшества

19т Читать материал на украинском

Школьник из Санкт-Петербурга (Россия) Леонид Шайдуров голодовал против движения "Юнармия", военно-патриотической организации, которую поддерживает Минобороны РФ.

Он требовал отметить занятия по патриотическому воспитанию. Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Это милитаризация молодежи, то есть подготовка пушечного мяса для защиты группировки, которая сейчас сидит в Кремле", — заявил парень.

"Пушечное мясо для Кремля!" В России взбунтовались против армейского новшества

Скриншот видео

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Шайдуров написал письмо российским чиновникам, потребовав прекратить деятельность "Юнармии" во всех школах. Комитет по образованию ответил ему, что участие в организации является сугубо добровольным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России приказали армии Путина воевать по-новому, основной задачей военных в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн.

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Место
Россия Санкт-Петербург
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Титов Герман
Титов Герман
Я думаю это очередная пропагандосия расии, а именно мальчик свободно передвигается, дает интервью, не арестован, родители не уволены с работы и т.п. Что пропагандосы хотели показать это то, что эта организация якобы является "добровольной", и не опровергают что это "пушечное мясо"! Все логично! Они сами захотели, обьединиться в "пушечное мясо"! Добровольно! Уй"ло здесь не при чем!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
долго голодовал то?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Юн армия?..Пусть будет..Русские марфушки,если что, еще высрут молодцов))))
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