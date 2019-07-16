"Пушечное мясо для Кремля!" В России взбунтовались против армейского новшества

Школьник из Санкт-Петербурга (Россия) Леонид Шайдуров голодовал против движения "Юнармия", военно-патриотической организации, которую поддерживает Минобороны РФ.

Он требовал отметить занятия по патриотическому воспитанию. Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Это милитаризация молодежи, то есть подготовка пушечного мяса для защиты группировки, которая сейчас сидит в Кремле", — заявил парень.

Скриншот видео

Шайдуров написал письмо российским чиновникам, потребовав прекратить деятельность "Юнармии" во всех школах. Комитет по образованию ответил ему, что участие в организации является сугубо добровольным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России приказали армии Путина воевать по-новому, основной задачей военных в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн.

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