Очередной провал Путина с ракетой: генерал выяснил причину

Последние неудачи России в ракетно-космической сфере демонстрируют системные проблемы государства.

"Нынешняя российская власть мало беспокоится по поводу вопросов экономических и социальных. Она сосредоточена на милитаризации, а не на новации и технологиях", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя технические проблемы с запуском астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ".

"Говорят, первый раз – это случайность, второй – стоит задуматься, а третий – это уже система", – заметил он.

Владимир Путин, Дмитрий Рогозин, Сергей Собянин, Игорь Комаров в павильоне "Космос" на ВДНХ (Москва) Официальный сайт президента РФ

Генерал напомнил о том, что "на момент развала Союза это была вторая экономика мира. Сейчас Россия – седьмая экономика мира. А по военному потенциалу – остается второй в мире". По его мнению, это свидетельствует о том, каковы приоритеты нынешнего руководства РФ.

Тем не менее, Романенко констатировал: западные санкции ударили, в том числе, и по технологической сфере. Кроме того, развитию космической отрасли России больше не помогают украинские специалисты, которые до войны "интенсивно ездили в РФ".

Таким образом, "космические" неудачи России связаны с экономическими, технологическими проблемами, а также нехваткой человеческого ресурса, – убежден генерал. В этом контексте он не исключил, что последнее решение президента РФ Путина об облегчении процедуры получения гражданства России жителями Донецкой и Луганской областей преследует цель привлечения в страну украинских специалистов.

Как писал OBOZREVATEL, 13 июля в России перед запуском астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" возникла проблема, из-за которой его пришлось перенести. Она была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.