Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що у новому році його країну будуть "пробувати на зуб". Ці слова Лукашенка стали відповіддю на справжню психічну атаку, розгорнуту проти білоруської державності в російських медіа.
Якщо ви уважно ознайомитеся з контентом того, що сьогодні вкидається в російський інформаційний простір щодо Білорусі, ви виявите дивовижне протиріччя. Чиновники в один голос стверджують, що ні про яке приєднання Білорусі до Росії не може бути й мови, що мова йде лише про рівноправну інтеграцію, - пише Віталій Портніков для Радіо Свобода. - Однак в медіа та в інтернеті ви почуєте зовсім інше. Що питання про створення Білоруського федерального округу вже ухвалене і його прихильниками є путінські силовики. Що Лукашенку будуть надані гарантії, після яких він піде з посади президента країни, а на його місце буде поставлено російську маріонетку.
Що приєднати Білорусь до Росії – головне завдання посла Росії Михайла Бабича, одного з силовиків у російській "дипломатії". І навіть патріаршого екзарха в Білорусі теж скоро змінять, бо нинішній глава місцевої церкви митрополит Павло "не справляється", а повторення в союзній країні українського сценарію Кремль допустити не може. Тому екзархом скоро зроблять митрополита Феофана, якого ті ж ЗМІ атестують як одного з силовиків вже у російській церкві. І вже цей дует у цивільному – Бабич і Феофан – підготує ґрунт для ліквідації Білорусі.
Що в цьому правда, а що ні, зараз не скаже ніхто. Є інформація, є відверта брехня, а є "хотєлки" численних кремлівських кланів, які намагаються таким чином продемонструвати свою ефективність і потрібність президенту Володимиру Путіну.
Але очевидно і те, що Лукашенко все це читає щодня, що новини про майбутню ліквідацію Білорусі і його відхід з поста президента щогодини з’являються на його робочому столі у моніторингу преси і доповідях місцевих спецслужб. І головна мета цієї пропагандистської атаки – зробити головного союзника Кремля більш поступливим.
Кремлю Білорусь потрібна виключно як військова база
Лукашенко не повинен заважати росіянам діяти в своїй країні як у себе вдома. Створювати нові військові бази, завозити озброєння, готуватися до провокацій – в тому числі і проти України. Кремлю Білорусь потрібна виключно як військова база, рана в тілі Європи, ще одна Калінінградська область. І голова цієї країни повинен точно також виконувати будь-які кремлівські побажання, як губернатор Калінінградської області. Саме тому Путіну потрібно для початку деморалізувати Лукашенка, перетворити його на такого губернатора – тобто спробувати Білорусь на зуб.
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Питання в тому, чи є у білоруського президента можливість чинити опір. Білоруська економічна модель розрахована на споживання дешевих російських ресурсів. Це та ж сама модель, яка була і в Україні, коли українці обмінювали суверенітет на дешевий російський газ. І все ж сировина для України ніколи не була такою дешевою, як сировина для Білорусі і приватизованих підприємств в Україні було в рази більше, ніж в сусідній країні. Лукашенко зберіг соціалістичну економіку, яка тепер може загинути. У Білорусі тільки зараз почнуться українські 90-і – і неясно, чи є в її влади і суспільства розуміння цього простого факту.
Але неясно й інше: що збирається робити з сусідньою країною Росія, якщо вона її дійсно приєднає? Тому що в цьому випадку Білорусь доведеться просто годувати – як Росія вже годує Крим, Південну Осетію, Абхазію, Придністров’я, Донбас. Тільки ось населення цієї країни – майже 10 мільйонів осіб, із кількістю мешканців інших окупованих територій і не порівняти. Для оздоровлення економіки Білорусі потрібні реформи – тільки не російські, а європейські, польські або чеські. Але Росія таких реформ провести не здатна і прогодувати білорусів не зможе.
Вона може тільки лякати Лукашенка.
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