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7 ноября • обновлено в 12:43
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Прочнее Крымского моста: Портников раскрыл подлый поступок Путина с народом

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После аннексии Россией Крыма началось так называемое возведение крымской стены между правдой и ложью. Эта внешне невидимая стена оказалась более прочной постройкой, чем Крымский мост.

После 2014 года россияне оказались по ту сторону правды. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников, передает "Крым.Реалии".

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"Со времени аннексии Крыма у России и остального мира – разные политические карты мира, даже в интернете. Разное представление о нормах международного права. Российских школьников на уроках истории вновь учат даже не лживой интерпретации фактов, а фактам, которых никогда не было", – считает Портников.

По его словам, российское телевидение лжет зрителям о "крымской весне" и "народных республиках" Донбасса.

"Целая страна живет в оруэлловской уверенности, что война – это мир. И сила воздействия этой лжи так велика, что даже достоверные источники информации не позволяют миллионам людей понять, что происходит в их государстве и в мире на самом деле. После 2014 года россияне оказались по ту сторону правды. За новой, крымской стеной", – подытожил журналист.

Портников указал на коварный поступок Путина

Портников указал на коварный поступок Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты рассказали, что благодаря пропаганде, жители села "Золотое-4" в Луганской области на линии разграничения Донбасса верят, что их со стороны террористов обстреливают "львовские бандеровцы".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Виталий Портников
Место
Россия
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Долпаепина, ты когда последний раз в Крыму было? Это ты свидомым кастрюли наполняй, по самые края )))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А Портников видел послевоенную карту СССР ? Где там Крым? А по Хельсинкским соглашениям, послевоенные границы должны быть нерушимы!
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