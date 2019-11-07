Прочнее Крымского моста: Портников раскрыл подлый поступок Путина с народом

После аннексии Россией Крыма началось так называемое возведение крымской стены между правдой и ложью. Эта внешне невидимая стена оказалась более прочной постройкой, чем Крымский мост.

После 2014 года россияне оказались по ту сторону правды. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников, передает "Крым.Реалии".

"Со времени аннексии Крыма у России и остального мира – разные политические карты мира, даже в интернете. Разное представление о нормах международного права. Российских школьников на уроках истории вновь учат даже не лживой интерпретации фактов, а фактам, которых никогда не было", – считает Портников.

По его словам, российское телевидение лжет зрителям о "крымской весне" и "народных республиках" Донбасса.

"Целая страна живет в оруэлловской уверенности, что война – это мир. И сила воздействия этой лжи так велика, что даже достоверные источники информации не позволяют миллионам людей понять, что происходит в их государстве и в мире на самом деле. После 2014 года россияне оказались по ту сторону правды. За новой, крымской стеной", – подытожил журналист.

Портников указал на коварный поступок Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты рассказали, что благодаря пропаганде, жители села "Золотое-4" в Луганской области на линии разграничения Донбасса верят, что их со стороны террористов обстреливают "львовские бандеровцы".

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