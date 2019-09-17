"Проблемы с контролем": озвучена возможная причина взрыва в вирусном центре РФ

Российский эколог предположил, что причиной взрыва в государственном научном центре вирусологии "Вектор" могло стать небрежное отношение работников к своим обязанностям.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал руководитель проекта энергетического отдела российского Greenpeace Рашид Алимов. "Взрыв в месте хранения вирусов показывает небрежное отношение, аналогичное тому, что делает Росатом и военные – если вспомнить последние случаи", – сказал он.

Эколог признал: "Число таких случаев в последнее время увеличилось".

"Не делая стратегических выводов, все-таки можно сказать, что мы хотели бы надеяться, что это случайное совпадение, а не проблемы с механизмами контроля и управления", – подчеркнул он.

Исследование вируса в лаборатории, иллюстрация Журнал "Эксперт"

Напомним, "Вектор" расположен вблизи Новосибирска. Он является крупнейшим в России научно-производственным комплексом. Во времена Советского Союза здесь разрабатывалось биологическое оружие и хранилась уникальная коллекция культур микроорганизмов, в том числе вирус оспы и возбудители лихорадки Эбола.

Как писал MedOboz, лихорадка Эбола – крайне опасное заболевание, связанное с высоким риском летального исхода. У больного повышается температура тела до 39-40 градусов, возникают сильные головные и мышечные боли, сухость во рту, боли в грудной клетке, лихорадка, рвота, диарея с примесью крови в стуле, амимичность лица, запавшие глаза, на 5-7 сутки болезни наблюдается кореподобная сыпь, возникает заторможенность и спутанность сознания.

Больных лихорадкой Эбола изолируют в специальные боксы, к ним допускается только специально подготовленный персонал. Люди, которые были в контакте с больным, также помещаются в отдельный бокс на карантин и наблюдаются в течение 21 дня. В случае подозрения на заражение вводят специфический иммуноглобулин.

Оспа представляет собой опасное острое вирусное заболевание. У зараженного человека повышается температура тела, появляется боль в мышцах, головная боль, ломота в теле, часто наблюдаются тошнота и рвота. На 4-й день появляется геморрагическая сыпь, переходящая в папулы, а потом в пузырьки, которые лопаются и оставляют после себя рубцы.

Основным способом профилактики оспы является вакцинация. Вероятность заражения непривитого человека является практически стопроцентной.

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 сентября, на "Векторе" произошел взрыв. ЧП случилось на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, в котором шел ремонт. После этого возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позднее был ликвидирован. Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока не установлена.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.