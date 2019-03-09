|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Об этом не говорят РосСМИ: крымчане массово получают украинские паспорта

6.6тЧитать материал на украинском

Жители временно оккупированного Крыма начали массово покупать украинские паспорта.

Как пишет в своем блоге Антон Александров, крымчане получают паспорта ради учебы, бизнеса или безвиза.

“И вроде здесь нет ничего криминального, однако то, что я, весь прошаренный в таких вопросах, слышу за эту тему в первый раз — меня насторожило. Раз я про нее не знаю, значит данная тема табуирована в российских СМИ, а вот это уже интересно”, — размышляет Антон.

Мужчина приходит к выводу, проблема достигла такого уровня, что стала носить не бытовой характер, а политический.

Об этом не говорят РосСМИ: крымчане массово получают украинские паспорта

“То есть, люди едут за украинским паспортом уже не ради решения конкретной материальной задачи, а на всякий случай. Мало ли чего. Сегодня одна власть, а завтра другая. Придут снова Петлюровцы, а у тебя украинского паспорта нема”, — подчеркнул Антон.

Новости
Умеров рассказал о большой проблеме оккупантов Крыма из-за Украины

Пользователи Twitter в целом резко отреагировали на такое наблюдение и едко посмеялись над властью оккупированного Крыма.

“Они поняли потому, что ожидаемая колбаса по "2.20" так и не пришла”, — пишет пользователь Серега.

Об этом не говорят РосСМИ: крымчане массово получают украинские паспорта

“В Кремле все прекрасно понимают. На сегодняшнее поколение крымчан никто ставку и не делает. Сегодня в Крыму идет массовая замена аборигенов на всех исключения руководящих должностях. Вплоть до управдома коренных крымчан в будущем на руководящих постах не будет”, — пишет еще один пользователь.

Об этом не говорят РосСМИ: крымчане массово получают украинские паспорта

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму назревает серьезная экологическая катастрофа, идет активное образование солончаков. Жителей полуострова в этом году ждут большие проблемы с водой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
6
8
Смешно
25
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А чо ваши филькины грамоты можно купить????и много дебилов? За рубли ...гривны...иль валюту....???что может быть смешнее с утра прочитать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Andreevski Andrey, дегенерат паРАшный без нашего паспорта...Вот сука и воет, шо шакал на Луну!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Trail Blóðug
Trail Blóðug
і нахуя нам потрібні кримські підораси?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Trail Blóðug, от это точно! Твари продажные свой подлый выбор сделали! И висеть сукам на заборе - рядом с недобитыми расеянами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Elonka Elonka
Elonka Elonka
По плану глобалистов границ между государствами быть не должно,да и сами государства должны будут исчезнуть капиталу нужна свобода движения ,рабсилы в том числе .отсюда идёт то что в так наз.европе ,понятие "патриотизм"пытаются размыть. ..это и эмигранты хуй знает откуда и конфликты провоцирующие потоки..короче все далеко не так .как чешет СМИ .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Elonka Elonka, сучонка - шо такое? С правописанием у ублюдка совсем плохо? Дебила на паРАше не научили элементарным правилам пунктуации? От же дерьмо понабирали на расее в тролли!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги