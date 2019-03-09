Об этом не говорят РосСМИ: крымчане массово получают украинские паспорта

Жители временно оккупированного Крыма начали массово покупать украинские паспорта.

Как пишет в своем блоге Антон Александров, крымчане получают паспорта ради учебы, бизнеса или безвиза.

“И вроде здесь нет ничего криминального, однако то, что я, весь прошаренный в таких вопросах, слышу за эту тему в первый раз — меня насторожило. Раз я про нее не знаю, значит данная тема табуирована в российских СМИ, а вот это уже интересно”, — размышляет Антон.

Мужчина приходит к выводу, проблема достигла такого уровня, что стала носить не бытовой характер, а политический.

“То есть, люди едут за украинским паспортом уже не ради решения конкретной материальной задачи, а на всякий случай. Мало ли чего. Сегодня одна власть, а завтра другая. Придут снова Петлюровцы, а у тебя украинского паспорта нема”, — подчеркнул Антон.

Пользователи Twitter в целом резко отреагировали на такое наблюдение и едко посмеялись над властью оккупированного Крыма.

“Они поняли потому, что ожидаемая колбаса по "2.20" так и не пришла”, — пишет пользователь Серега.

“В Кремле все прекрасно понимают. На сегодняшнее поколение крымчан никто ставку и не делает. Сегодня в Крыму идет массовая замена аборигенов на всех исключения руководящих должностях. Вплоть до управдома коренных крымчан в будущем на руководящих постах не будет”, — пишет еще один пользователь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму назревает серьезная экологическая катастрофа, идет активное образование солончаков. Жителей полуострова в этом году ждут большие проблемы с водой.

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