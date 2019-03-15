Пробивают до 400 км: Россия развернула на границе смертельно опасное вооружение

Россия развернула в Калининградской области батарею С-400 "Триумф".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Комплексы будут охранять воздушное пространство самого западного региона России и находятся в составе зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Балтийского флота. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

С-400 прибыли из Астраханской области, где проводили начальные боевые стрельбы.

Пресс-служба Минобороны РФ

Российские С-400 предназначены для обороны воздушного пространства и способны сбивать самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, а также поражать гиперзвуковые цели и защищать территорию в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-служба Минобороны РФ

Комплексы способны поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, а баллистические — до 60 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к российским границам в районе Балтики.

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