Принесет неосталинизм: в России рассказали о преемнике Путина

Преемник президента России Владимира Путина развернет Россию в сторону неосталинизма.

Такое мнение выразил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в интервью "Собеседнику". По его словам, при этом преемник будет сохранять преданность и преемственность лишь формально.

"Человек, который придет после Путина, будет править под портретом Путина. Но содержательно он будет, разумеется, его подменять: нас ожидает, по моим ощущениям, неосталинизм, но преемник получит монополию на трактовку путинского наследия. И это будет конфликтно, может быть, даже страшно: при живом Путине преемник запретит ему объяснять его собственную политику", — заявил Доренко.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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