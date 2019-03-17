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Принесет неосталинизм: в России рассказали о преемнике Путина

2.8тЧитать материал на украинском

Преемник президента России Владимира Путина развернет Россию в сторону неосталинизма.

Такое мнение выразил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в интервью "Собеседнику". По его словам, при этом преемник будет сохранять преданность и преемственность лишь формально.

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"Человек, который придет после Путина, будет править под портретом Путина. Но содержательно он будет, разумеется, его подменять: нас ожидает, по моим ощущениям, неосталинизм, но преемник получит монополию на трактовку путинского наследия. И это будет конфликтно, может быть, даже страшно: при живом Путине преемник запретит ему объяснять его собственную политику", — заявил Доренко.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Звиздец хохлам.....
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