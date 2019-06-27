"Президент-карлик": Скабеева унизила Путина из-за роста

Российская пропагандистка Ольга Скабеева пошутила над ростом президента России Владимира Путина, опубликовав фото японского таможенника, стоящего на возвышении.

На это обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. Так, Скабеева, которая уже прибыла в Осаку, где пройдет саммит G20, поделилась снимком японца с подписью "Путина ждет".

"Руссо-пропагандонша Скабеева накануне визита Путина в Осаку запостила на своём Telegram-канале шуточку с японским таможенником. Ну и зачем так шутить над президентом-карликом?" – написал Голобуцкий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина вновь уличили в махинации с ростом, который он тщательно пытается скрыть на фото. В этот раз президент охотно позировал со своим коллегой из Вьетнама, поскольку тот был еще ниже.

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