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"Президент-карлик": Скабеева унизила Путина из-за роста

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Российская пропагандистка Ольга Скабеева пошутила над ростом президента России Владимира Путина, опубликовав фото японского таможенника, стоящего на возвышении.

На это обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. Так, Скабеева, которая уже прибыла в Осаку, где пройдет саммит G20, поделилась снимком японца с подписью "Путина ждет".

"Руссо-пропагандонша Скабеева накануне визита Путина в Осаку запостила на своём Telegram-канале шуточку с японским таможенником. Ну и зачем так шутить над президентом-карликом?" – написал Голобуцкий.

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"Президент-карлик": Скабеева унизила Путина из-за роста

Скриншот

"Президент-карлик": Скабеева унизила Путина из-за роста

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина вновь уличили в махинации с ростом, который он тщательно пытается скрыть на фото. В этот раз президент охотно позировал со своим коллегой из Вьетнама, поскольку тот был еще ниже.

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Персоны
Ольга СкабееваВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Где узнаешь все мусорные новости, только из укр СМИ.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Крохотный мозг полоумного свидомита живёт собственными, никому непонятными ассоциациями.
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леня зе
леня зе
1.7 это карлик?
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