Премьер России заболел коронавирусом: у Мишустина раскрыли неожиданный нюанс

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, еще несколько недель назад максимально ограничил очные контакты.

Об этом российским СМИ сообщил пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков, отметив, что все, кто в последнее время контактировал с Мишустиным, будут изолированы и сдадут тесты на COVID-19.

Михаил Мишустин

Путин и Мишустин Пул N3

Премьер будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений. О том, что он заразился, Мишустин узнал якобы лишь накануне разговора с президентом Владимиром Путиным.

По данным СМИ, последний раз Мишустин встречался с Путиным более месяца назад, еще 24 марта. Таким образом они намекают, что премьер не мог заразить Путина.

Мишустин и Путин на встрече 24 марта Пул N3

Как писал OBOZREVATEL, в России темпы распространения COVID-19 продолжают усиливаться, заболели уже более 106 тысяч человек. РФ уже обошла в печальном антирейтинге Китай и Иран.

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