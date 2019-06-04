"Прайм-тайм и самый сок": Собчак решила работать на пропагандистов Путина

Российский политик и телеведущая Ксения Собчак будет вести развлекательное политическое шоу на главном пропагандистском телеСМИ России — Первый канал.

Передача будет выходить в прайм-тайм, стартовые эфиры выйдут уже в новом телевизионном сезоне с сентября, сообщает телеграм-канал Mash.

"Телеведущая и первая кнопка сошлись по формату передачи. Наши источники сообщают, что это будет новая развлекательная программа, как "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране и беседами с гостями. Сейчас решают, как назвать передачу и вносят финальные правки. Ксюше обещают самый сок — вечернее время, самый прайм-тайм. Передачи Урганта и Познера тоже остаются", — сообщили авторы канала.

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Сама Ксения Собчак подтверждает переговоры с Первым каналом, но говорит, что "о какой-то конкретике говорить пока рано".

Ксения Собчак REUTERS

"Мы уже два года ведем переговоры с Константином Эрнстом. Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: "Классная идея, давайте попробуем!", — сказала она в комментарии РБК.

Телевизионная карьера Ксении Собчак началась в 2004 году с проекта "Дом-2". Она работала ведущей на многих российских телеканалах. На крупных федеральных каналах перестала появляться с 2012 года, после ее участия в антипутинских митингах. В октябре 2017 года Собчак объявила о своем выдвижении на пост президента России, но выборы проиграла.

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