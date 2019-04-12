Пожар, взрывы и стрельба: в Тюмени ввели режим контртеррористической операции

Вечером в пятницу, 12 апреля в российской Тюмени ввели режим контртеррористической операции.

Как передает 360tv в телеграм-канале, сотрудники ФСБ получили информацию о нахождении в одном из частных домов города вооруженных преступников, которые имеют связь с ИГИЛ.

СМИ сообщают, что на месте операции начался пожар в одном из жилых домов, очевидцы также слышали выстрелы и взрывы.

В границах Калининского района стоит оцепление, много силовиков в полном вооружении, развернуты специальные технические средства, работают "глушилки".

Как передает "Знак", режим контртеррористической операции был введен с 21 часа 56 минут местного времени. Основные мероприятия проходят в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

На этой территории допускается проверка удостоверяющих личность документов, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров и отключение связи. Приостановлена деятельность опасных производств. Силовики также предупредили, что могут использовать принадлежащие организациям транспортные средства, а в неотложных случаях — транспортные средства физических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв в военной академии. Предварительно установлено, что в учебном заведении сработала мина, но версии ЧП были разные.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.