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29 февраля • обновлено в 16:29
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Появилось последнее видео перед трагедией в бане в Москве

8.2т
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В сети опубликовали видео с бани в Москве, где на праздновании дня рождения российской блогерши Екатерины Диденко погибло три человека.

На опубликованных кадрах показано, что люди в защитных костюмах приносят упаковки сухого льда в ящике и сбрасывают в бассейн с водой.

В это время за кадром слышны выкрики: "Магия". После один из гостей прыгает в бассейн и скрывается под густой пеной. В это время гости на празднике шутили: "Он умер! Все, его больше нет". Потом видео обрывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля в Москве на вечеринке российской блогерши Екатерины Диденко погибли три человека.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о гибели своего мужа и двоих друзей.

Также в России следователи выяснили, что сухой лед в баню, где погибли три человека, привез муж блогерши Диденко.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Шенкаренко Костянтин
Шенкаренко Костянтин
мда... Премию Дарвина - в сауну!
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