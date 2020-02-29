В сети опубликовали видео с бани в Москве, где на праздновании дня рождения российской блогерши Екатерины Диденко погибло три человека.

На опубликованных кадрах показано, что люди в защитных костюмах приносят упаковки сухого льда в ящике и сбрасывают в бассейн с водой.

В это время за кадром слышны выкрики: "Магия". После один из гостей прыгает в бассейн и скрывается под густой пеной. В это время гости на празднике шутили: "Он умер! Все, его больше нет". Потом видео обрывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля в Москве на вечеринке российской блогерши Екатерины Диденко погибли три человека.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о гибели своего мужа и двоих друзей.

Также в России следователи выяснили, что сухой лед в баню, где погибли три человека, привез муж блогерши Диденко.

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