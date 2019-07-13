"Пошатнет рубль": что ждет Россию из-за "адского" удара США

Палата представителей Конгресса США одобрила "адские" санкции против РФ, которые предполагают введение ограничений в отношении российского суверенного долга.

Как это скажется на Москве и почему этот шаг является запоздалым – в материале OBOZREVATEL.

Серьезный удар

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 год, которая предусматривает дополнительные санкции против РФ. Речь идет об ограничительных мерах в отношении российского суверенного долга.

Таким образом, ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России.

"Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении РФ, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", – сказал инициатор проекта, демократ Брэдли Шерман во время выступления перед конгрессменами.

Причиной введения новых ограничительных мер стало российское вмешательство в американские выборы в 2016 году, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп. Президента обвинили в связях с России, расследование по данному факту велось спецпрокурором Робертом Мюллером на протяжении двух лет, но по итогам тот признал, что не нашел никакой связи между руководством Москвы и главой Белого дома.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Правда, поправка также предусматривает механизм снятия этих санкций, если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом.

При этом сам проект бюджета пока еще не одобрен. Окончательно его должен будет подписывать президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит Палата представителей и Сенат.

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Запоздалые санкции

Затронуть суверенный долг России в США пытаются уже не первый раз, и это стало тем фактором, который помог РФ подготовиться к возможному решению со стороны Америки.

"Если бы что-то подобное произошло в 2015 году, это было бы гораздо более ощутимо", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский экономист Дмитрий Некрасов.

В данный же момент, по словам специалиста, введение подобных санкций лишь немного пошатнет курс доллара к рублю.

"В долгосрочной перспективе это сможет ухудшить ожидания инвесторов относительно России, но это очень слабая долгосрочная история. Краткосрочно – будет незначительно падение рубля, в пределах 5-7%, а больше никаких реальных вещей не произойдет. Нефть высокая, бюджет профицитный и риски в большей степени заложены в ценах и в позициях инвесторов", – отметил Некрасов.

Такого же мнения придерживается и украинский финансовый аналитик Василий Невмержицкий. По его словам, введение США санкций против российского суверенного долга существенно не повлияет на отношения России и других стран на мировом рынке.

"Если что, данный долг будут покупать другие страны и не напрямую, как делали США", – сказал специалист в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению Невмержицкого, существуют более серьезные ограничения, который могут существенно повлиять на экономику России, в частности – отключение от системы SWIFT.

"В любой стране основным источником финансового потока является банковская система, она является кровеносной системой экономики. Она обслуживает как внутренние потоки, так и внешние. Это вопрос проведение внешнеэкономических операций, проведение транзакций, как банками, так и их клиентами, это экспорт и импорт. Влияние на процесс расчетов через финансовый мониторинг, через ужесточение контроля за проведением транзакций, как банками, так и их клиентами. Возможность технического проведения платежей через систему SWIFT. Отключение этой системы, или введение ограничения – это является существенным процессом в снижении подвижности российского капитала на мировых рынком", – заявил он.

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